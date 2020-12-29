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Том Круз решил построить киностудию на секретной военной базе 

Lenta.ru и ещё 2 10 часов назад
Том Круз начал строить киностудию для безопасной работы
Фото: Lenta.ru
Американский актер и продюсер Том Круз начал строить киностудию, в которой можно безопасно работать во время пандемии. Она находится на территории бывшей секретной базы в Великобритании. Об этом пишет The Sun.
Бывший военный объект Лонгкросс ранее являлся конструкторским танковым бюро. Он расположен в районе Ливсдена (графство Суррей). Решение создать киностудию на Лонгкроссе было связано с желанием Круза побыстрее закончить съемки фильма «Миссия невыполнима-7».
Источники утверждают, что Круз во что бы то ни стало намерен завершить производство, поскольку съемочный процесс неоднократно срывался из-за пандемии. Не обошлось и без конфликтов: несколько членов группы уволились в ответ на критику продюсера. Тот обматерил бывших сотрудников из-за несоблюдения правил социального дистанцирования.

«Мы создаем тысячи рабочих мест, вы, ****** [черти]! Я не хочу видеть это снова! Еще раз увижу — вы ***** [с концами] отсюда исчезнете!»

— пообещал Круз. Другие звезды поддержали его, поскольку Круз несет ответственность за безопасность своих коллег.
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Фильмы , Том Круз
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