10 новогодних фильмов, которые не успели надоесть 

Новый год — это время, когда многие люди испытывают не только приятное волнение, но и сильное давление — кажется, что ты обязан быть счастлив, даже если на самом деле тебе не очень радостно на душе. Для таких аутсайдеров (и для всех, кто устал от банальных рождественских историй) мы собрали топ-10 альтернативных новогодних фильмов на любой вкус.

«Очень Мюрреевское Рождество»

Для кого: для рефлексирующих

Кадр из фильма «Очень Мюрреевское Рождество»

Если в детстве под Новый год вы обожали пересматривать «День сурка» , возможно, во взрослой жизни вам окажется куда ближе менее сахарная история с Биллом Мюрреем в главной роли. Как и мы, его герой вырос и посмотрел на привычный праздник под новым ракурсом.

Персонаж Мюррея затевает роскошную рождественскую вечеринку, которая рискует не состояться из-за начавшейся снежной бури. Оказавшийся в одиночестве герой пытается осмыслить свою жизнь и не поддаться праздничной хандре. Как и полагается подобным фильмам, в конце нас ждет большой праздничный концерт с первыми звездами Голливуда — еще один бонус для тех, кто не выносит «Голубые огоньки».

Для кого: для смелых пар, мечтающих внести в отношения перчинку

Последняя картина великого Стэнли Кубрика делалась мучительно долго и оставила после себя больше вопросов, чем ответов. Рождественская сказка в версии режиссера получилась откровенной и провокационной, не столько воспевающей супружеские узы, сколько ставящей под сомнение сам институт брака.

Главные герои ленты — богатые и успешные супруги Уильям ( Том Круз ) и Элис ( Николь Кидман ). Накануне празднования Рождества герои решаются на откровенный разговор, вскрывающий самые уязвимые места их отношений. Ошарашенный Уильям, будто современный Одиссей, пускается в волнительное и опасное путешествие по ночному Нью-Йорку, встречая и новую версию соблазняющих Сирен, и своеобразного Аида.

Картина, снятая с особым праздничным духом, поднимает неудобные вопросы, но дарит и необычный катарсис, как и полагается большому празднику, — ровно в полночь все тревоги и страхи будут оставлены позади, а сами герои получат заветный второй шанс на счастье.

Для кого: для любителей пощекотать себе нервы

В центре сюжета всего три героя: няня и два подростка. Женщина должна присмотреть за мальчишками, но внезапно оказывается, что тихая пригородная улица может стать местом настоящего ужаса. В дом героев вламываются грабители, и няня собственными силами должна защитить своих подопечных, но выясняет, что незваные гости вовсе не те, кем кажутся на первый взгляд.

Молодежный триллер, снятый в праздничных интерьерах, понравится и любителям «Очень странных дел», и зрителям постарше — тех, кто вырос, например, на «Гремлинах».

Для кого: для бумеров и скептиков

Кадр из фильма «Кошмар перед Рождеством»

Говоря о классических представителях жанра рождественских страшилок, невозможно обойти стороной знаменитый анимационный мюзикл Тима Бертона . Американский режиссер пугал самых впечатлительных зрителей по всему миру задолго до того, как это стало мейнстримом.

«Кошмар перед Рождеством» рассказывает о царстве страхов и кошмаров, где живут мертвецы и чудовища во главе с царем ужасов Джеком Скеллингтоном. Накануне праздника Джек случайно попадает в город Рождества, где узнает про существование радости, добра и веселья. Ему хочется испытать эти чувства, для чего он похищает Санта-Клауса и занимает его место.

Лента получилась по-детски забавной, но по-взрослому ироничной — она высмеивает традиционный праздник, но все равно уступает общему радостному духу Рождества.

«Подручный Хадсакера»

Для кого: для ценителей абсурда

Братья Коэн в традиционной для себя манере еще 26 лет назад решили переосмыслить классические рождественские сказки, снабдив их абсурдным юмором и своеобразной моралью.

«Подручный Хадсакера» — история о безработном приезжем, который, оказавшись в Нью-Йорке, отчаянно ищет себе заработок. Судьба подкидывает ему такую возможность — он устраивается работать в крупную компанию, в которой, как выяснится позже, царит нездоровая (или, как правильно говорить сейчас, токсичная) атмосфера: бывший руководитель выпрыгнул из окна, а его преемник готовит опасный заговор, главным участником которого станет простодушный новичок.

Завороженный богатыми перспективами, вчерашний безработный с радостью окунается в мир больших денег, но, как и полагается праздничным историям, после большого взлета его ждет болезненное падение, и только ему решать, сможет ли он подняться снова или повторит участь своего предшественника.

«Черное зеркало: Белое рождество»

Для кого: для любителей головоломок

Праздничный эпизод, вышедший на экраны в 2014 году, состоит из 5 частей: вступления, трех частей основной части и эпилога. Шоураннер проекта Чарли Брукер остался верен себе и сумел рассказать рождественскую историю на новый лад — с использованием технологий будущего, необычным монтажом и нарушением классической структуры повествования.

Из-за этого сам эпизод получился увлекательным, но сложным — по нему блуждаешь, как по многочисленным коридорам огромного замка. Если в новогоднюю ночь уже нет сил смотреть советскую классику и хочется испытать себя на прочность запутанной историей о прошлом и последствиях настоящего, лучшего варианта досуга не найти, тем более что Новый год — это время анализа прошедших 365 дней.

Для кого: для циничных

Кадр из фильма «Омерзительная восьмерка»

«Омерзительная восьмерка» стала возвращением режиссера к жанру вестерна, который он в свойственной ему манере переосмыслил и снабдил дополнительными яркими элементами — здесь в просторах снежной бури и в рамках одной таверны есть и детективная линия, и элементы триллера.

Действие сюжета происходит после Гражданской войны в США. Главные герои фильма из-за страшной метели вынуждены найти укрытие в лавке на отшибе, где их ждут другие путешественники. Проблема в том, что один из постояльцев не тот, за кого себя выдает.

В талантливых руках Тарантино очень быстро вестерн превращается в своеобразную игру «Мафия»: в каждом новом раунде один из посетителей гибнет, и оставшимся в живых нужно срочно отыскать убийцу среди них.

Для кого: для любителей черного юмора

«Крампус» изначально продавался публике как ужастик, хотя на самом деле является черной комедией. Вероятно, именно эта путаница и помешала картине найти свою аудиторию: ленту посмотрели ценители хорроров, а должны были любители посмеяться. Режиссер фильма Майкл Догерти снял ироничную рождественскую историю с элементами ужастика, приправленного черным юмором и ироничной насмешкой над всеми новогодними фильмами, которые в последние годы стало невозможно различить.

«Крампус» — история о демоне, который во время рождественских праздников разыскивает непослушных детей, убивая все на своем пути. Главные герои ленты — члены многочисленного семейства, которому нужно как-то продержаться несколько дней и не убить друг друга из-за накопившегося раздражения. Но вдруг роль палача достается неизвестной темной силе, нагнавшей ужаса на весь пригород.

Если изначально настроиться на то, что это не чистый хоррор, а пугающие моменты намеренно сопровождаются колкими шуточками и самоиронией — вас ждет увлекательный вечер.

Для кого: для философов

Триллер Ричарда Келли является экранизацией короткого и напряженного рассказа Ричарда Мэтисона «Кнопка, кнопка». Главные герои ленты — супружеская пара, которая однажды на пороге своего дома обнаруживает странную посылку. В записке к нежданному подарку судьбы указано, что пара может получить миллион долларов, если просто нажмет на кнопку, расположенную на коробке. Но есть одно условие: при нажатии кнопки где-то в мире умрет один человек — как совершенно незнакомый супругам, так и кто-то из их ближайшего круга. Пара оказывается перед непростым выбором совести…

Напряженный праздничный триллер с элементами философской драмы будто бы лишен духа Рождества. Фильм строится на моральной дилемме (и совершенно не в духе «Рождественской песни»), которая становится главной движущей силой сюжета. В общем, пока остальные будут ломать голову над тем, могут ли в Москве и Ленинграде быть две совершенно одинаковые квартиры на одинаковых улицах, вы можете пофилософствовать о том, стоит ли материальная награда человеческой жизни… любой жизни.

Для кого: для сентиментальных

Кадр из фильма «Долгое падение»

Четверо незнакомцев случайно пересекаются на крыше высотки — каждый из них поднялся для того, чтобы спрыгнуть. Вынужденная очередь на возможность свести счеты с жизнью заставляет героев заключить необычный договор: им необходимо продержаться до 14 февраля, и тогда снова переосмыслить свое фатальное решение. Но до дня Святого Валентина они обязаны жить на полную катушку.

Несмотря на печальную завязку, фильм буквально пропитан надеждой и романтикой. Здесь герои, каждый из которых предстает в начале как одиночка-аутсайдер, объединяются в тесный круг единомышленников, создавших маленькое, но по-семейному уютное пространство, в котором никто никого не осуждает и ни к чему не обязывает.

Фильм получился своеобразной праздничной сказкой о шансе, который неизменно дарит каждый новый год жизни, — это ценная возможность все исправить и за все себя простить.