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Названы худшие фильмы и телешоу 2020 года 

Даня Виттиг 31 минуту назад
Названы худшие фильмы и телешоу 2020 года
Фото: кадр из фильма "Вечность между нами"
Сайт-агрегатор Metacritic составил и опубликовал рейтинг худших фильмов и телешоу 2020 года. Об этом сообщает Афиша Daily.
Условием включения проекта в антирейтинг считалось наличие четырех рецензий от профессиональных критиков. В этом году меньше всего оценок получили фильмы ужасов и комедии.
  • Худшим фильмом года стала комедия «Reality Queen!». Из 100 баллов, картина получила всего 7.
  • На втором месте — ромком «Любовь, свадьбы и прочие катастрофы» режиссера Денниса Дугана. С показателем в 11 баллов.
  • В список самых худших полнометражных картин вошли еще 13 работ.
Самое большое количество баллов (27 из 100) в этом рейтинге получили картины «Птица в клетке. Заражение» и «Вечность между нами».
Самым худшим телешоу стало музыкальное шоу «Dr. Seuss’ The Grinch Musical Live!». Проект получил всего 33 балла.
Сериал «В меньшинстве» получил 33 балла и занял второе место в рейтинге худших телешоу.
Ранее "Рамблер" сообщал о российском фильме, который вошел в список лучших кинолент мира.
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Фильмы , Деннис Дуган
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