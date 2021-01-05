Безвкусные штампы в кино, на которые невозможно смотреть

Даже в хороших фильмах подчас можно встретить глупые эпизоды, которые не имеют ничего общего с реальностью. Что уж говорить о неудачных картинах, в которых такие моменты встречаются сплошь и рядом. "Рамблер" выбрал три популярных киноштампа, которые раздражают даже самого неискушенного зрителя.

Дефибриллятор запускает остановившееся сердце

Во многих кинолентах это устройство вмиг воскрешает человека, у которого уже остановилось сердце. На деле же данный прибор используется, чтобы восстановить сердечный ритм, когда сердце бьется, но делает это неправильно. Если же вы ударите электрическим током человека, у которого уже остановилось сердце, вы лишь добьете его.

Вентиляция поможет выбраться наружу

В кино герои нередко проделывают огромный путь в вентиляции для того, чтобы попасть из одного места в другое, когда иных вариантов не остается. Вот только в реальной жизни вентиляционные трубы не такие большие, чтобы в них смог поместиться человек. Вдобавок к этому, они перекрыты заслонками и клапанами, а выходы из воздуховодов упираются в решётки или кондиционеры.

Пираньи смертельно опасны

В фильмах ужасов пираньи подчас представляют большую опасность, чем акулы, несмотря на свой небольшой размер. Эти рыбы обычно нападают стаями и способны до костей обглодать человека живьем всего за несколько минут. В реальном мире еще не было зафиксированных случаев, когда пиранья убивала человека. Эта рыба действительно может укусить, но не более. Своим ужином пираньи считают падаль.