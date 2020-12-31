9 новогодних фильмов, которые подарят праздничное настроение 

Новый год —это, пожалуй, самый долгожданный праздник. Однако в суете будней бывает не так просто поймать нужный настрой. По телевизору как обычно пустят «Иронию судьбы», а что, если вам вдруг захочется чего-то новенького?

Предлагаем познакомиться и с другими лентами о чудесах, волшебстве и радости, которые наверняка помогут почувствовать себя лучше. Начинать марафон можно уже сейчас.

Пережить Рождество (США, 2004)

Богатый Дрю Лэтам слишком устал от своей роскошной жизни и решает съездить в родные края. Вернувшись в старый дом, он встречается с новыми жильцами, семьей Валко, и предлагает им заключить пари: Дрю платит 250 тысяч долларов, а Валко становятся его семьей на все Рождество. Кто бы знал, насколько судьбоносной станет эта сделка.

Ноэль (США — Канада, 2004)

Потерянное Рождество (Великобритания, 2011)

Однажды в Манчестере прямо перед Рождеством появляется странный человек — он совершенно ничего не помнит, ему известно только имя — Энтони. У него есть необычная способность — при прикосновении к людям он видит, что они потеряли. Фильм о случайных неслучайностях и возвращении веры в чудо. Ведь не просто так Энтони оказался в том месте, где год назад маленький Гус потерял семью.

Привет семье! (США, 2005)

Мужчина в моей голове (Россия, 2010)

У Алены в жизни все не клеится. Со своим мужем она на грани развода, да еще и падает на катке прямо перед новогодними праздниками. Очнувшись в больнице, женщина понимает, что слышит чужой мужской голос в голове. Они спорят, делятся секретами, поддерживают друг друга. Героиня уже понимает, что влюбляется в собеседника, но он исчезает. Дело не в расстройстве личности после сотрясения — в этом фильме речь о другом, о чуде.

Рождество на двоих (Великобритания — США, 2019)

Кейт серьезно больна. Однако даже диагноз ничему ее не учит: она эгоистична, легкомысленна, работает наряженным продавцом в магазине подарков и давно смирилась с хаосом в жизни. Но вот она встречает Тома — может ли новый друг изменить жизнь Кейт? Определенно. Только не ждите от этого фильма стандартного конца, эта рождественская лента немного о другом.

Клаус (Испания — Великобритания, 2019)

Почтовый магнат не может совладать с ленивым сыном Джаспером и отправляет его на крайний север, в городок, где тот должен наладить работу почтовой службы. Только в Смиренсбурге всем не до писем: два основных семейных клана враждуют между собой уже многие годы и то и дело стараются подставить друг друга. Чуть позже главный герой знакомится с неким отшельником Клаусом, который создает необычные игрушки. Эта встреча становится знаковой для всех: Джаспера, Клауса, двух семей и миллионов детей по всему свету.

Плохой Санта (США, 2003)

Казалось бы, очередная лента о Санте и рождественском чуде. Не тут-то было! Черная комедия про пьяницу и преступника Уилли ( Билли Боб Торнтон ) явно не совсем вписывается в привычные топы новогодних фильмов. Он не спешит принести детям радость в канун праздника, просто собирается обнести парочку магазинов. Но поверьте, даже история про маргинального взломщика может оказаться весьма вдохновляющей.

Рождественские хроники (США, 2018)

В рождественский сочельник дети решают заснять Санту на камеру. В конце концов их идея оборачивается настоящим приключением, ведь брату и сестре придется спасти праздник. Санта ( Курт Рассел ) покорит и ваше сердце: обаятельное, легкое и очень остроумное кино, идеально подходящее для вечера 31 декабря.

А какой фильм вы любите пересматривать в канун Нового года?