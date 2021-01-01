Актриса из «Иронии судьбы» раскрыла детали съемок 

По ее словам, квартиры, в которых жили герои картины, снимались в районе прос­пекта Вернадского. На одном из домов висела памятная дос­ка, где указано, что именно здесь «жил Женя Лукашин из комедии Эльдара Рязанова ».

«Эту дос­ку, кстати, дважды воровали. Не знаю, осталась она там сейчас или нет», — отметила артистка.

На вопрос, действительно ли была невкусной заливная рыба, Талызина ответила, что она долгое время стояла на реквизиторском столе и «ждала своего часа».

«Она была невкусной Дело в том, что у реквизиторов на съемках не было холодильника Наверное, когда Юрий Яковлев ее попробовал, она была уже немножко протухшей, поэтому он и сымпровизировал, сказав: "Какая гадость эта ваша заливная рыба!"» — сказала актриса.

Ранее польская актриса Барбара Брыльска , звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», прокомментировала новости об обнаруженном у нее раке.

«Нет. Какой рак? Ой боже мой, боже. Какие слухи странные», — сказала артистка.

Брыльска, находящаяся в Варшаве на карантине из-за пандемии коронавируса, пояснила, что ей помогает сын, который вместо нее ходит за покупками.