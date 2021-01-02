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Названы 10 лучших биографических фильмов 2020 года 

Анна Арсеньева 4 часа назад
Эксперты портала IMDb составили рейтинг десяти лучших биографических картин 2020 года. Об этом сообщает "Свободная пресса".
Первое место занял фильм Аарона Соркина "Суд на чикагской семеркой", в котором рассказывается о протестующих в США против войны во Вьетнаме. Второй оказалась картина "Манк" Дэвида Финчера с Гэри Олдменом в главной роли. Третья строчка досталась драме "Элегии Хиллбилли" Рона Ховарда.
Кроме того, в рейтинг попали фильмы "Аммонит", "Ширли", "Дэвид Боуи. Человек со звезды", "Капоне. Лицо со шрамом", "Тесла", "Глории" и "Сержиу".
Ранее "Рамблер" сообщал, что зрители кинотеатра Okko выбрали лучшие фильмы 2020 года.
Фильмы , Видео , Глория , Дэвид Финчер , Дэвид Боуи , Рон Ховард , Аарон Соркин , Гэри Олдмен
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