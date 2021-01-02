Названы 10 лучших биографических фильмов 2020 года 

Эксперты портала IMDb составили рейтинг десяти лучших биографических картин 2020 года. Об этом сообщает "Свободная пресса".
Первое место занял фильм Аарона Соркина "Суд на чикагской семеркой", в котором рассказывается о протестующих в США против войны во Вьетнаме. Второй оказалась картина "Манк" Дэвида Финчера с Гэри Олдменом в главной роли. Третья строчка досталась драме "Элегии Хиллбилли" Рона Ховарда.
Кроме того, в рейтинг попали фильмы "Аммонит", "Ширли", "Дэвид Боуи. Человек со звезды", "Капоне. Лицо со шрамом", "Тесла", "Глории" и "Сержиу".
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