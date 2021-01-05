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Фильм «Холоп» назван самым кассовым российским фильмом 2020 года 

Александра Нечаева 8 часов назад
Фонд кино составил список фильмов, собравших самую внушительную кассу в прошлом году. Комедия Клима Шипенко с Милошем Биковичем в главной роли возглавила этот рейтинг, собрав в прокате 3,1 млрд рублей.
На втором месте оказалось продолжение романтической истории с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым в главных ролях «Лед 2». Фильм Жоры Крыжовникова собрал в прокате 1,5 млрд рублей.
Самым кассовым зарубежным фильмом 2020 года представители Фонда кино назвали боевик «Джентльмены», собравший 1,2 млрд рублей.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Ярмольник пожаловался на отсутствие заработка.
Фильмы , Видео , Аглая Тарасова , Клим Шипенко , Александр Петров , Жора Крыжовников , Милош Бикович
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