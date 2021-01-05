Фонд кино составил список фильмов, собравших самую внушительную кассу в прошлом году. Комедия Клима Шипенко с Милошем Биковичем в главной роли возглавила этот рейтинг, собрав в прокате 3,1 млрд рублей.
На втором месте оказалось продолжение романтической истории с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым в главных ролях «Лед 2». Фильм Жоры Крыжовникова собрал в прокате 1,5 млрд рублей.
Самым кассовым зарубежным фильмом 2020 года представители Фонда кино назвали боевик «Джентльмены», собравший 1,2 млрд рублей.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Ярмольник пожаловался на отсутствие заработка.