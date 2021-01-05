Организаторы фестиваля ищут зрителя для просмотра фильмов на острове 

Организаторы международного кинофестиваля в Гетеборге заявили, что в 2021 году он пройдет в формате «один показ-один зритель». В связи с этим они ищут добровольца, который отправится на остров для просмотра фильмов-конкурсантов. Информация размещена на сайте фестиваля:

«Гетеборгский кинофестиваль ищет желающих, готовых провести неделю в социальной изоляции на удаленном маяковом острове Патер Ностер, уединенном месте в море, вдали от семьи, друзей и мобильного телефона. Единственным спутником [киномана] будет шум моря и фестивальные фильмы».

Зритель в течение недели будет изучать лучшие картины и записывать свои впечатления во время просмотра. Кроме того, эксклюзивные показы фильмов для добровольца пройдут на арене Scandinavium и в кинотеатре Draken.

Напомним, что фестиваль в Гетеборге является главным киномероприятием в скандинавских странах.