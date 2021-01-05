Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Российский фильм попал в топ лучших в мире
Российский фильм попал в топ лучших в мире Смотреть в Okko ⟶
Прямой эфир ТВ

Организаторы фестиваля ищут зрителя для просмотра фильмов на острове 

Полина Алферова 7 часов назад
Организаторы фестиваля ищут зрителя для просмотра фильмов на острове
Фото: Pixabay
Организаторы международного кинофестиваля в Гетеборге заявили, что в 2021 году он пройдет в формате «один показ-один зритель». В связи с этим они ищут добровольца, который отправится на остров для просмотра фильмов-конкурсантов. Информация размещена на сайте фестиваля:

«Гетеборгский кинофестиваль ищет желающих, готовых провести неделю в социальной изоляции на удаленном маяковом острове Патер Ностер, уединенном месте в море, вдали от семьи, друзей и мобильного телефона. Единственным спутником [киномана] будет шум моря и фестивальные фильмы».

Зритель в течение недели будет изучать лучшие картины и записывать свои впечатления во время просмотра. Кроме того, эксклюзивные показы фильмов для добровольца пройдут на арене Scandinavium и в кинотеатре Draken.
Напомним, что фестиваль в Гетеборге является главным киномероприятием в скандинавских странах.
Ранее «Рамблер» писал, что “Холоп” стал самым кассовым российским фильмом 2020 года.
Видео дня. Почему сын Быкова сбежал из СССР
Комментарии
Фильмы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что стало со звездами мыльных опер
07:00
Что стало со звездами мыльных опер
Актеры
Какие скандалы и домогательства скрывали советские фильмы
04:31
Какие скандалы и домогательства скрывали советские фильмы
Фильмы
Что стало со звездами «Один дома» 30 лет спустя
07:47
Что стало со звездами «Один дома» 30 лет спустя
Фильмы
10 эпичных провалов в прямом эфире
07:20
10 эпичных провалов в прямом эфире
ТВ
Почему сын Быкова сбежал из СССР
03:51
Почему сын Быкова сбежал из СССР
Актеры
Как сложилась жизнь трех сестер из «Карнавальной ночи»
04:12
Как сложилась жизнь трех сестер из «Карнавальной ночи»
Актеры
Почему пропала с экранов звезда фильма «9 1/2 недель»
03:03
Почему пропала с экранов звезда фильма «9 1/2 недель»
Актеры
Актеры, которые ненавидели свои популярные роли
07:13
Актеры, которые ненавидели свои популярные роли
Актеры
Секреты спецэффектов фильма «Один дома»
10:41
Секреты спецэффектов фильма «Один дома»
Фильмы
Как изменились актеры фильма «12 месяцев»
08:10
Как изменились актеры фильма «12 месяцев»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение