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Фильм «Последний богатырь: Корень зла» собрал в прокате более 1 млрд рублей 

ТАСС 2 часа назад
«Последний богатырь: Корень зла» собрал более 1 млрд рублей
Фото: Кадр из фильма "Последний богатырь: Корень зла"
Фильм "Последний богатырь: Корень зла" собрал с момента выхода на широкие экраны в РФ более 1 млрд рублей. Об этом в среду сообщается на сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.
Фильм вышел на экраны 1 января 2021 года. Картина стала продолжением успешного семейного фэнтези "Последний богатырь".

"На данный момент, по итогам первых пяти полных дней проката и по состоянию на 08:00 6 января 2021 года, сборы сказочного приключения "Последний богатырь: Корень зла", созданного Disney, Yellow, Black and White и телеканалом "Россия", в бокс-офисе России и СНГ преодолели планку в 1 млрд рублей",

— сообщили журналистам в пресс-службе Disney.
Первая часть трилогии "Последний богатырь" вышла на экраны 26 октября 2017 года. Согласно информации пресс-службы Disney, фильм поставил на тот момент кассовый рекорд для отечественных кинорелизов за всю историю российского кинопроката, заработав более 1,7 млрд рублей. Его премьера на ТВ состоялась 1 января 2018 года на телеканале "Россия".
Роли в картине исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Елена Валюшкина, Кирилл Зайцев и другие артисты.
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Комментарии
Фильмы , Последний богатырь , Виктор Хориняк , Елена Яковлева , Елена Валюшкина , Кирилл Зайцев , Мила Сивацкая , Екатерина Вилкова , Walt Disney
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