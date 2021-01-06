"На данный момент, по итогам первых пяти полных дней проката и по состоянию на 08:00 6 января 2021 года, сборы сказочного приключения "Последний богатырь: Корень зла", созданного Disney, Yellow, Black and White и телеканалом "Россия", в бокс-офисе России и СНГ преодолели планку в 1 млрд рублей",