Зачем актрис из фильма «…А зори здесь тихие» заставляли прививаться 

В 70-80-е годы прошлого века особой популярностью пользовались военные фильмы. Одной из самых выдающихся работ стала «…А зори здесь тихие». Картина была очень популярна не только в Советском Союзе, но и за рубежом: она получила приз на Венецианском фестивале в 1972 году и была номинирована на премию «Оскар» в 1973 году в категории «Лучший фильм». «Рамблер» расскажет некоторые подробности со съемок этой киноленты.

В основу сюжета двухсерийного фильма о Великой Отечественной Войне легло произведение Бориса Васильева с аналогичным названием. Режиссер совместно со сценаристами немного подправил некоторые моменты, но общий сюжет фильма остался без изменений.

Станислав Ростоцкий , который выступил режиссером фильма, сам участвовал в войне. Свою картину он посвятил медсестре, которая вынесла его с поля боя и, пронеся на своих плечах несколько километров, спасла ему жизнь.

Ростоцкий хотел набрать для съемок совершенно неизвестных актеров. Из пяти актрис главных ролей только у Ольги Остроумовой был значительный опыт в большом кино на серьезных ролях.

Съемки проходили в небольшом поселке Сяргилахта, в Калерии, где и разворачивались основные события фильма. Очень много сцен было снято в лесу, в котором было полно клещей. Перед выездом на съемки режиссер категорически потребовал от всех актеров, чтобы они сделали прививки от энцефалита, а сам не сделал.

Как назло, клещ укусил именно его. После исследования в больнице оказалось, что он был еще и энцефалитным. Режиссеру ставили уколы семь дней подряд, но он не прерывал процесса съемок.