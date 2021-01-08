Навка и Учитель снимут фильм про советских фигуристов 

Алексей Учитель и Татьяна Навка готовятся снять фильм про звезд советского фигурного катания. Об этом в своем Instagram рассказал режиссер.
В основу сюжета картины "Кумпарсита" ляжет история жизни Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова. Кинолента будет снята в жанре спортивной драмы.
По словам Учителя, Пахомова и Горшков изменили танцы на льду. Именно благодаря им танцы на люду включили в программу Зимних Олимпийских игр в Инсбруке 1976 года, уверен режиссер.
Сопродюсером проекта выступит дочь Пахомовой и Горшкова. Премьера картины запланирована на 2022 год.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Песков рассказал, с чего начинала карьеру Навка.