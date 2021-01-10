Современные фоторедакторы позволяют создавать не только обидные, но и вполне остроумные коллажи на любые темы. Например, аккаунт @klodmande в инстаграме посвящен кинематографу. Автор делает фотографии, на которых персонажи отечественных фильмов встречаются с зарубежными коллегами в непривычных обстоятельствах. Особенно часто героями таких коллажей становятся герои фильмов Леонида Гайдая. Впрочем, там присутствуют и другие узнаваемые персонажи нашего кинематографа. «Рамблер» собрал лучшие картины, пронизанные юмором и ностальгией. Листайте и наслаждайтесь!
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Фильмы , Фото , Леонид Гайдай
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