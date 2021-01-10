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Кинокритики назвали главный фильм 2020 года 

Стелла Шмель 14 часов назад
Кинокритики назвали главный фильм 2020 года
Фото: кадр из фильма "Земля кочевников"
Кинокритики Национального общества кинокритиков США назвали фильм, который определили главной картиной 2020 года. По мнению экспертов, такой кинолентой стал фильм китайского режиссера Хлои Чжао "Земля кочевников". Об этом сообщает издание Los Angeles Times.
Также Хлоя Чжао победила в номинации "Лучший режиссер", а Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая в ленте главную роль, взяла звание "Лучшая актриса". Кроме того, кинокритики отметили операторскую работу.
Фильм был снят по мотивам книги Джессики Брудер "Земля кочевников: Как выжить в Америке в XXI веке".
Ранее "Рамблер" писал, что стало со звездой «Миллионера из трущоб».
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