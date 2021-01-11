Американская ассоциация кинокритиков Critics Choice Association составила рейтинг лучших фильмов и сериалов 2020 года.
Первое место среди хорроров заняла картина «Человек-невидимка» Ли Уоннелла. Лучшим боевиком прошедшего года эксперты выбрали фильм Спайка Ли «Пятеро одной крови».
В области научной фантастики они отметили ленту «Зависнуть в Палм-Спрингс» Макса Барбакова. Среди мультфильмов победила картина «Душа».
Главным экшен-сериалом 2020 года стали «Викинги». Лучшим телевизионным хоррором объявили «Страну Лавкрафта», а анимационным мультсериалом — «Коня БоДжека».
Среди проектов о супергероях победили «Пацаны». А сериал «Мандалорец» был назван лучшим из научно-фантастических.
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