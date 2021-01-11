Что смотреть в кино с 14 января 

Чем порадуют зрителей прокатчики после новогодних праздников, читайте в материале "Рамблера".

"Чудо-женщина: 1984"

Действие второго фильма о принцессе амазонок Диане разворачивается в 80-е годы. Она живет тихой жизнью, работая с древними артефактами, лишь изредка выполняя обязанности супергероини. Но ей вновь предстоит столкнуться с испытаниями. Влиятельный бизнесмен Макс Лорд одержим идеей стать богом среди смертных и ищет артефакт, который сможет подарить ему невероятную силу и безграничное могущество. Диане придется сделать все, чтобы защитить человечество от угрозы.

"Не лечи меня"

В центре сюжета хирург-травматолог по имени Илья, готовый всегда прийти на помощь и очень добрый. Из-за этого он попадает в странные ситуации: то ему приходится жениться на спящей девушке, то прятать сына чиновника в больнице и из-за этого потерять работу. Но Илья не теряет чувства юмора и оптимизма, несмотря на все обстоятельства.

"Охотник на монстров"

Кроме обычного мира есть другой — мир ужасных монстров. Туда телепортируется Натали Артемис со своими солдатами. Ей предстоит узнать шокирующую правду и столкнуться с сильными монстрами. Чтобы дать отпор монстрам, Натали решает объединиться с таинственным Охотником, который нашел способ вывести их из игры.

"Контроль"

Художница Лорен после смерти ребенка страдает от психических расстройств. Ее супруг, Рассел, стремясь помочь жене в борьбе с недугом, предлагает переехать в новый современный умный дом, где каждый житель может уединиться и насладиться покоем. Поначалу все идет прекрасно, но вскоре Лорен начинает замечать, что ее сознанием как будто что-то управляет…

"Говард и подводное королевство"