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«Это будет сниться мне в кошмарах»: что думают американцы о советских мультфильмах 

Анна Арсеньева 5 часов назад
Что думают американцы о советских мультфильмах
Фото: Кадр из мультфильма "Винни-Пух"
Блогер Дара Поль Фельдман посмотрела советские мультфильмы и поделилась с подписчиками своими впечатлениями. Видео своей реакции она опубликовала в TikTok.
Как выяснил "Рамблер", сначала американка посмотрела "Винни-Пуха". По ее словам, медведь из советского мультика "нелегальный", потому что права на экранизацию книги принадлежали компании Disney. А еще Винни-Пух похож на "наркотическую галлюцинацию".

"Выглядит как Эвоки из "Возвращения джедая", — согласился с блогером один из подписчиков, сравнив советского медведя с существами из фильма "Звездные войны".

@delightfuldara
Однако русскоязычные пользователи вступились за героя своего детства:

"Это часть русской культуры", "Убери руки от нашего Винни-Пуха", "Извините? Он никогда не был вне закона и не похож на галлюцинацию, он довольно реалистичный. Посмотрите на американского Винни Пуха. Медведи вообще так не выглядят".

Девушке посоветовали посмотреть мультфильмы "Ежик в тумане" и "Бременские музыканты". Они впечатлили американку больше "Винни-Пуха":

"Он такой милый! А сова просто ужасающая. В конце подумала, что ежик утонет в реке. Просто лучшее, что я когда‑либо видела", "Поставила бы высший балл за музыку. Она создает отличное настроение".

А, вот, мультфильм "Падал прошлогодний снег", который русским людям кажется новогодним, по мнению блогера, очень странный и депрессивный:

"Этот осел только что превратился в репу? Это будет сниться мне в кошмарах. Я не понимаю, что происходит. Так и должно быть? В целом выглядит депрессивно".

Видео дня. Как выглядят дети российских телеведущих
Комментарии 8
Фильмы , Падал прошлогодний снег , Ежик в тумане , Бременские музыканты , Walt Disney
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