4 потрясающих фильма, где играет всего один актер 

Наличие огромного актерского состава отнюдь не всегда является залогом успешного фильма. Порой даже картины, где играет всего один актер, могут получить всемирное признание. Подробнее об этих кинолентах — в материале "Рамблера".

Кадр из фильма "В диких условиях"

История о юноше, который отверг все блага цивилизации и отправился в одиночное путешествие по США. Предварительно все накопленные деньги герой передал в благотворительный фонд. Эмиль Хирш , исполнивший главную роль, ради съемок в картине похудел на 18 килограммов.

"Человек с тележкой", 2005

Кадр из фильма "Человек с тележкой"

Каждую ночь иммигрант из Пакистана Ахмад везет свою тележку по улицам Нью-Йорка, чтобы утром продавать кофе и пончики жителям города. Но удастся ли ему однажды изменить свою судьбу?

Кадр из фильма "Шоу Трумана"

Герой Джима Керри живет размеренной жизнью: ездит на работу, проводит время с возлюбленной и встречается с друзьями. Но внезапно он начинает понимать, что все вокруг — декорации, а люди, окружающие его, — актеры.

Кадр из фильма "Я — легенда"

Неизвестный вирус превратил большую часть населения Земли в вампиров. Главного героя вирус не коснулся, и он вместе со своим псом бродит по пустынному городу в поисках ответа на вопрос: "Как жить дальше?".