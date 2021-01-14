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Пять фильмов о простых русских с непростыми судьбами 

Катерина Саломе 20 часов назад
Пять фильмов о простых русских с непростыми судьбами
Фото: Кадр из фильма «Сердце мира»
Как правило, русские фильмы не дотягивают до аншлагов голливудских экшенов в кинозалах. Но зато отечественный кинематограф выпускает по-настоящему пронзительное кино, трогающее до самой глубины души. «Рамблер» сделал подборку фильмов о простых русских людях с непростыми судьбами.

«Сердце мира»

Великолепный фильм, поднимающий острые социальные вопросы. Но, несмотря на всю серьезность, он насквозь пропитан любовью к животным.
Егор, молодой ветеринар, работающий в лесной глуши на тренировочной базе для охотничьих собак. Живет он там же — в небольшой пристройке. Каждый день он чистит клетки, кормит и лечит собак. Парень готов на любую работу, лишь бы стать частью семьи хозяина. Ведь ему так сложно общаться с людьми.

«Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»

Фильм не оставляет равнодушным от начала и до финальных титров, затягивая непредсказуемым сюжетом. Отлично подобранные саундтреки придают темпа картине.
Двадцати семилетний Витька Чеснок только и мечтает, что сбежать от жены с ребенком. Обещая новой подружке роскошную жизнь в отдельной квартире. Ведь как, кстати, он узнал о смертельно больном папаше, бросившем их в детстве. Позарившись на отцовскую жилплощадь, он везет его в дом для инвалидов. Но впереди его ждет поездка, полная опасностей на каждом шагу.

«Географ глобус пропил»

Фильм снят по одноименному роману Алексей Иванова. Умное и душевное кино, стоящее внимания.
Виктор Служкин по образованию биолог, который вынужден работать учителем в простой пермской школе. Ведь безденежье загнало его в угол. Сперва он воюет, а после дружит с учениками, защищая их от завуча. Еще он любит проводить время в кругу друзей и постоянно пытается ужиться с женой, воспитывая вместе маленькую дочь. Все это называется — жизнь.

«Нелюбовь»

Режиссер фильма вытаскивает на всеобщее обозрение нелицеприятную правду, прячущуюся за дверями многих квартир. Кино цепляет за самое живое — мир человеческой души.
Женя и Борис переживают тяжелый и мучительный развод. Супругов уже давно ничего не связывает, кроме штампа в паспорте, как они думали. Однако больше всех страдает их общий ребенок, лишенный родительской любви и заботы. Вскоре после их очередной ссоры, Алешка внезапно исчезает.

«Айка»

Сильнейшая душераздирающая драма, обязательная к просмотру. Это фильм о выживании в суровой реальности окружающего нас мира.
Нелегально пробравшись в Москву на заработки, молодая девушка вынуждена оставить ребенка в роддоме. Но сможет ли она переступить через материнский инстинкт и спокойно жить дальше?
Видео дня. Что стало с актерами из «Приключений Электроника»
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Фильмы , Нелюбовь , Сердце мира , Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов , Географ глобус пропил , Айка , Виктор Служкин
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