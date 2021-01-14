Пять фильмов о простых русских с непростыми судьбами 

Как правило, русские фильмы не дотягивают до аншлагов голливудских экшенов в кинозалах. Но зато отечественный кинематограф выпускает по-настоящему пронзительное кино, трогающее до самой глубины души. «Рамблер» сделал подборку фильмов о простых русских людях с непростыми судьбами.

Великолепный фильм, поднимающий острые социальные вопросы. Но, несмотря на всю серьезность, он насквозь пропитан любовью к животным.

Егор, молодой ветеринар, работающий в лесной глуши на тренировочной базе для охотничьих собак. Живет он там же — в небольшой пристройке. Каждый день он чистит клетки, кормит и лечит собак. Парень готов на любую работу, лишь бы стать частью семьи хозяина. Ведь ему так сложно общаться с людьми.

Фильм не оставляет равнодушным от начала и до финальных титров, затягивая непредсказуемым сюжетом. Отлично подобранные саундтреки придают темпа картине.

Двадцати семилетний Витька Чеснок только и мечтает, что сбежать от жены с ребенком. Обещая новой подружке роскошную жизнь в отдельной квартире. Ведь как, кстати, он узнал о смертельно больном папаше, бросившем их в детстве. Позарившись на отцовскую жилплощадь, он везет его в дом для инвалидов. Но впереди его ждет поездка, полная опасностей на каждом шагу.

Фильм снят по одноименному роману Алексей Иванова. Умное и душевное кино, стоящее внимания.

Виктор Служкин по образованию биолог, который вынужден работать учителем в простой пермской школе. Ведь безденежье загнало его в угол. Сперва он воюет, а после дружит с учениками, защищая их от завуча. Еще он любит проводить время в кругу друзей и постоянно пытается ужиться с женой, воспитывая вместе маленькую дочь. Все это называется — жизнь.

Режиссер фильма вытаскивает на всеобщее обозрение нелицеприятную правду, прячущуюся за дверями многих квартир. Кино цепляет за самое живое — мир человеческой души.

Женя и Борис переживают тяжелый и мучительный развод. Супругов уже давно ничего не связывает, кроме штампа в паспорте, как они думали. Однако больше всех страдает их общий ребенок, лишенный родительской любви и заботы. Вскоре после их очередной ссоры, Алешка внезапно исчезает.

Сильнейшая душераздирающая драма, обязательная к просмотру. Это фильм о выживании в суровой реальности окружающего нас мира.

Нелегально пробравшись в Москву на заработки, молодая девушка вынуждена оставить ребенка в роддоме. Но сможет ли она переступить через материнский инстинкт и спокойно жить дальше?