12 непривычно хороших российских фильмов 

Люди говорят, что русское кино — треш, ад и фейспалм. Неправда, просто они его искать не умеют.

Толковых работ могло бы быть еще больше, если бы не нагнетание чернухи, которой упиваются наши страдающие от депрессии и вздутия живота режиссеры. Впрочем, и чернуху можно снимать с трезвой головой и светлыми помыслами, поэтому мы ее не сбрасываем со счетов окончательно.

Изображая жертву

История харизматичного неудачника — в чем-то сродни культовому советскому «Курьеру». Только здесь парень подрабатывает вовсе уж в диковинной должности: он исполняет роль жертв на милицейских следственных экспериментах. Умеренно абсурдное кино с меланхоличным черным юмором и внезапной Лией Ахеджаковой.

Антикиллер Д. К. : Любовь без памяти

Первый «Антикиллер» был хитом. Второй оставил привкус унылой скорби об упущенных возможностях (халтура, говоря по-русски). Третий и вовсе никто не стал смотреть, даже бюджет не отбился. И зря, так как «Антикиллер Д. К.» вышел самым разухабистым боевиком из всех трех. Глядя на этот комедийный экшен-треш, думаешь не столько об «Антикиллере», сколько о вакханалии «Адреналин-2» со Стейтемом в главной роли.

Рассказы

Необязательная, но привлекательная картина, объединившая под одной обложкой четыре юмористические истории из нашей жизни. Хохота они не вызывают, но какие-то давно забытые зрителем эмоции способны растолкать. Уже достижение!

Морфий

На фоне «Груза 200», «Жмурок» и «Кочегара» эта булгаковская экранизация от Алексея Балабанова как-то совсем потерялась. А ведь «Морфий» — его самая сильная работа, хотя тема жизни сельского врача-наркомана в околореволюционной России на первый взгляд сложна и неблагодарна. Вот и доказательство, что это не так.

Все и сразу

Очередная российская молодежно-бандитская история о лохах и гопниках, однако на этот раз снятая способным режиссером и с большим азартом. Получился этакий приземленный Гай Ричи из спального района — в самом хорошем смысле…

Чужая

Недооцененная братковая история, точнее, даже сестринская, так как сюжет вертится вокруг роковой девицы с очень темным прошлым и еще более темным будущим. Фильм проигнорировали в первую очередь потому, что вышел он крайне не вовремя: 2010 год явно не годился для очередных воспоминаний о девяностых в бумер-стиле. Но скоро те времена снова войдут в моду, так почему бы не начать ностальгировать с пистолетом прямо сейчас?

Упырь

Лента специфическая и предельно аскетичная даже по меркам российского кино 90-х. Зато сколько здесь периферийного колорита и атмосферной жути! «Упырь» — почти никем не виденный триллер о зле, поселившемся в вымирающем российском городке. Может быть, самый первый непозорный хоррор, снятый у нас в постсоветские времена.

Шапито-шоу

Трагикомедия про житие чудаков, попиленная на две серии, но состоящая аж из четырех историй. Казалось бы, чем больше, тем лучше, но не в этот раз, так как эпизоды 3 и 4 скудны на интересные впечатления.

Поэтому можно себя ограничить той частью, что зовется «Шапито-шоу: Любовь и дружба». Она-то и претендует на звание одной из лучших российских комедий двухтысячных. Хотя порой кажется, будто это не столько кино, сколько балаган… Стоп, а разве не это режиссер и обещал в названии картины?

Неадекватные люди

2010, режиссер Роман Каримов

Забавная, чудаковатая, но совсем невеселая мелодрама о том, как люди с тараканами в голове пытаются помириться со своими скелетами в шкафу. Часть публики жаловалась, что персонажи слишком уж американские. Но это, видимо, те зрители, что давненько не заглядывали в столицу полюбоваться нашими офисными работниками, осаждающими кофейни.

Территория

Вторая экранизация советского бестселлера «Территория» Олега Куваева — культового романа в среде геологов и им сочувствующих суровых романтиков. В плюсах: гипнотически опасный сибирский Север и не всегда понятная, но завораживающая мозаика событий и персонажей. В минусах: наверное, ничего, разве что персонаж Евгения Цыганова не вписывается в эпоху и явно прилетел в СССР 40-х из будущего.

Обстоятельства

Мальчик для битья в среде российской кинокритики — Павел Руминов превратился в боксерскую грушу после амбициозного, но напрочь провального хоррора «Мертвые дочери» . С тех пор мало кто следил за его судьбой, а оно того стоило. Возьмем, к примеру, «Обстоятельства» — даже не фильм, а, скорее, фильм-спектакль в вечно актуальном жанре черной комедии с деликатным юмором. Да и сюжет в наличии.

Околофутбола

2013, режиссер Антон Борматов

Небезупречное, но все-таки достойное любопытства киноописание будней фанатов-радикалов. Потасовки, разборки, предательства, взросления — все атрибуты жизнедеятельности классической фанатской «фирмы», кроме футбола, которому в такой картине и не место даже. Всяк и каждый сравнивал «Околофутбола» с британской картиной The Football Factory, и сравнения те явно не в пользу российского фильма.

Однако Англия-то далеко, а все, что в фильме «Околофутбола», оно «околонас»!