Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Грачевского: Ералаш и не только
Вспоминаем Грачевского: Ералаш и не только Смотреть онлайн ⟶
Прямой эфир ТВ

12 непривычно хороших российских фильмов 

BigPicture.ru 4 часа назад
Люди говорят, что русское кино — треш, ад и фейспалм. Неправда, просто они его искать не умеют.
Любой может с ходу припомнить приятные нашему сердцу исключения: «День радио», «Мама, не горюй», «Левиафан», «Географ глобус пропил» или «Горько!». Но к чему их перечислять, если их и без того все видели. Большинство приличных отечественных картин — скромные, почти камерные авторские работы без пиротехники, спецэффектов и пиара.
Толковых работ могло бы быть еще больше, если бы не нагнетание чернухи, которой упиваются наши страдающие от депрессии и вздутия живота режиссеры. Впрочем, и чернуху можно снимать с трезвой головой и светлыми помыслами, поэтому мы ее не сбрасываем со счетов окончательно.

Изображая жертву

2006, режиссер Кирилл Серебренников
История харизматичного неудачника — в чем-то сродни культовому советскому «Курьеру». Только здесь парень подрабатывает вовсе уж в диковинной должности: он исполняет роль жертв на милицейских следственных экспериментах. Умеренно абсурдное кино с меланхоличным черным юмором и внезапной Лией Ахеджаковой.

Антикиллер Д. К. : Любовь без памяти

2009, режиссер Эльдар Салаватов
Первый «Антикиллер» был хитом. Второй оставил привкус унылой скорби об упущенных возможностях (халтура, говоря по-русски). Третий и вовсе никто не стал смотреть, даже бюджет не отбился. И зря, так как «Антикиллер Д. К.» вышел самым разухабистым боевиком из всех трех. Глядя на этот комедийный экшен-треш, думаешь не столько об «Антикиллере», сколько о вакханалии «Адреналин-2» со Стейтемом в главной роли.

Рассказы

2012, режиссер Михаил Сегал
Необязательная, но привлекательная картина, объединившая под одной обложкой четыре юмористические истории из нашей жизни. Хохота они не вызывают, но какие-то давно забытые зрителем эмоции способны растолкать. Уже достижение!

Морфий

2008, режиссер Алексей Балабанов
На фоне «Груза 200», «Жмурок» и «Кочегара» эта булгаковская экранизация от Алексея Балабанова как-то совсем потерялась. А ведь «Морфий» — его самая сильная работа, хотя тема жизни сельского врача-наркомана в околореволюционной России на первый взгляд сложна и неблагодарна. Вот и доказательство, что это не так.

Все и сразу

2013, режиссер Роман Каримов
Очередная российская молодежно-бандитская история о лохах и гопниках, однако на этот раз снятая способным режиссером и с большим азартом. Получился этакий приземленный Гай Ричи из спального района — в самом хорошем смысле…

Чужая

2010, режиссер Антон Борматов
Недооцененная братковая история, точнее, даже сестринская, так как сюжет вертится вокруг роковой девицы с очень темным прошлым и еще более темным будущим. Фильм проигнорировали в первую очередь потому, что вышел он крайне не вовремя: 2010 год явно не годился для очередных воспоминаний о девяностых в бумер-стиле. Но скоро те времена снова войдут в моду, так почему бы не начать ностальгировать с пистолетом прямо сейчас?

Упырь

1997, режиссер Сергей Винокуров
Лента специфическая и предельно аскетичная даже по меркам российского кино 90-х. Зато сколько здесь периферийного колорита и атмосферной жути! «Упырь» — почти никем не виденный триллер о зле, поселившемся в вымирающем российском городке. Может быть, самый первый непозорный хоррор, снятый у нас в постсоветские времена.

Шапито-шоу

2011, режиссер Сергей Лобан
Трагикомедия про житие чудаков, попиленная на две серии, но состоящая аж из четырех историй. Казалось бы, чем больше, тем лучше, но не в этот раз, так как эпизоды 3 и 4 скудны на интересные впечатления.
Поэтому можно себя ограничить той частью, что зовется «Шапито-шоу: Любовь и дружба». Она-то и претендует на звание одной из лучших российских комедий двухтысячных. Хотя порой кажется, будто это не столько кино, сколько балаган… Стоп, а разве не это режиссер и обещал в названии картины?

Неадекватные люди

2010, режиссер Роман Каримов
Забавная, чудаковатая, но совсем невеселая мелодрама о том, как люди с тараканами в голове пытаются помириться со своими скелетами в шкафу. Часть публики жаловалась, что персонажи слишком уж американские. Но это, видимо, те зрители, что давненько не заглядывали в столицу полюбоваться нашими офисными работниками, осаждающими кофейни.

Территория

2014, режиссер Александр Мельник
Вторая экранизация советского бестселлера «Территория» Олега Куваева — культового романа в среде геологов и им сочувствующих суровых романтиков. В плюсах: гипнотически опасный сибирский Север и не всегда понятная, но завораживающая мозаика событий и персонажей. В минусах: наверное, ничего, разве что персонаж Евгения Цыганова не вписывается в эпоху и явно прилетел в СССР 40-х из будущего.

Обстоятельства

2009, режиссер Павел Руминов
Мальчик для битья в среде российской кинокритики — Павел Руминов превратился в боксерскую грушу после амбициозного, но напрочь провального хоррора «Мертвые дочери». С тех пор мало кто следил за его судьбой, а оно того стоило. Возьмем, к примеру, «Обстоятельства» — даже не фильм, а, скорее, фильм-спектакль в вечно актуальном жанре черной комедии с деликатным юмором. Да и сюжет в наличии.

Околофутбола

2013, режиссер Антон Борматов
Небезупречное, но все-таки достойное любопытства киноописание будней фанатов-радикалов. Потасовки, разборки, предательства, взросления — все атрибуты жизнедеятельности классической фанатской «фирмы», кроме футбола, которому в такой картине и не место даже. Всяк и каждый сравнивал «Околофутбола» с британской картиной The Football Factory, и сравнения те явно не в пользу российского фильма.
Однако Англия-то далеко, а все, что в фильме «Околофутбола», оно «околонас»!
Видео дня. Что стало с актерами из «Приключений Электроника»
BigPicture.ru: последние новости
Настоящие имена известных людей Настоящие имена известных людей Существует только 13 типов постеров современных фильмов и вот они Существует только 13 типов постеров современных фильмов и вот они Секреты «Клубных деток»: как проходила ночная жизнь Нью-Йорка 90-х годов Секреты «Клубных деток»: как проходила ночная жизнь Нью-Йорка 90-х годов
Комментарии 3
Фильмы , Фото , Кочегар , Жмурки , Мама не горюй , Фирма , Мертвые дочери , Территория , Груз 200 , Околофутбола , Географ глобус пропил , Горько! , День радио , Курьер , Морфий , Эльдар Салаватов , Александр Мельник , Кирилл Серебренников , Алексей Балабанов , Михаил Сегал , Сергей Винокуров , Павел Руминов , Роман Каримов , Олег Куваев , Евгений Цыганов , Сергей Лобан , Антон Борматов
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
10 фильмов, из-за которых пошли в суд
10:27
10 фильмов, из-за которых пошли в суд
Фильмы
Актеры дубляжа сняли пародию на навигаторы
02:10
Актеры дубляжа сняли пародию на навигаторы
Актеры
Что стало с актерами из «Приключения Электроника»
08:01
Что стало с актерами из «Приключения Электроника»
Актеры
Зачем Людка из фильма «Любовь и голуби» уехала в Германию
06:03
Зачем Людка из фильма «Любовь и голуби» уехала в Германию
Актеры
Что стало с актерами фильма «Собачье сердце»
04:08
Что стало с актерами фильма «Собачье сердце»
Актеры
Пользователи Сети вырезали Трампа из «Один дома 2»
00:45
Пользователи Сети вырезали Трампа из «Один дома 2»
Фильмы
Как Анастасия Зуева стала главной сказочницей советского кино
08:25
Как Анастасия Зуева стала главной сказочницей советского кино
Актеры
Как выглядят дети российских телеведущих
08:16
Как выглядят дети российских телеведущих
ТВ
Как главная «ведьма» СССР попала на каторгу
04:03
Как главная «ведьма» СССР попала на каторгу
Актеры
Почему звезда фильма «Летят журавли» быстро погасла
09:11
Почему звезда фильма «Летят журавли» быстро погасла
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение