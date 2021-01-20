Самые ожидаемые фильмы ужасов 2021 года 

Ужасы считаются одним из самых любимых жанров среди зрителей. Поэтому «Рамблер» собрал самые ожидаемые фильмы 2021 года из этой категории. В подборку также вошли картины, которые должны были выйти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса их премьера была перенесена.

«Тихое место 2»

Во второй части «Тихого места» семья Эббот продолжает бороться за свою жизнь в полной тишине. Из-за того, что они столкнулись с опасностью в собственном доме, герои отправляются в путь. Через некоторое время они поймут, что существа, охотящиеся на звук, — далеко не единственные их враги. В главной роли все та же Эмили Блант

«Пила: Спираль»

Кадр из фильма «Пила: Спираль»

Всю свою карьеру детектив полиции Нью-Йорка Зик Бэнкс пытается вырваться из тени своего отца. И вот однажды ему представился такой случай. Бэнксу и его напарнику поручают расследование серии жестоких убийств, которые напоминают преступления прошлых лет. Главные роли исполнили Крис Рок , Самюэл Л. Джексон и Морган Дэвид Джонс

«Заклятие 3: По воле дьявола»