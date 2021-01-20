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Самые ожидаемые фильмы ужасов 2021 года 

Мария Грибова 4 часа назад
Самые ожидаемые фильмы ужасов 2021 года
Фото: Кадр из фильма «Тихое место 2»
Ужасы считаются одним из самых любимых жанров среди зрителей. Поэтому «Рамблер» собрал самые ожидаемые фильмы 2021 года из этой категории. В подборку также вошли картины, которые должны были выйти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса их премьера была перенесена.

«Тихое место 2»

Во второй части «Тихого места» семья Эббот продолжает бороться за свою жизнь в полной тишине. Из-за того, что они столкнулись с опасностью в собственном доме, герои отправляются в путь. Через некоторое время они поймут, что существа, охотящиеся на звук, — далеко не единственные их враги. В главной роли все та же Эмили Блант.

«Пила: Спираль»

Кадр из фильма «Пила: Спираль»
Всю свою карьеру детектив полиции Нью-Йорка Зик Бэнкс пытается вырваться из тени своего отца. И вот однажды ему представился такой случай. Бэнксу и его напарнику поручают расследование серии жестоких убийств, которые напоминают преступления прошлых лет. Главные роли исполнили Крис Рок, Самюэл Л. Джексон и Морган Дэвид Джонс.

«Заклятие 3: По воле дьявола»

Кадр из фильма «Заклятие»
Исследователям паранормальных явлений Эду и Лоррейн Уорранам предстоит столкнуться с тем, чего они ни разу не видели за свою практику. Все началось с борьбы за душу юноши, а позже впервые в истории США подозреваемый в убийстве заявил, что был одержим демоном. Вера Фармига и Патрик Уилсон вернутся к своим ролям.
Видео дня. Самые нелепые ответы на шоу “Кто хочет стать миллионером?”
Комментарии 1
Фильмы , Заклятие , Морган Джонс , Патрик Уилсон , Крис Рок , Вера Фармига , Эмили Блант
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