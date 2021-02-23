3 пронзительных фильма, которые помогут выпустить эмоции 

В эпоху блокбастеров про супергероев порой бывает трудно найти фильмы, в которых поднимаются действительно серьезные проблемы и которые заставляют иначе взглянуть на свою жизнь и все, происходящее в мире. Однако такие картины по-прежнему продолжают снимать.

"Рамблер" выбрал несколько кинолент, которые по-настоящему берут за живое.

"Фрагменты женщины", 2020

Кадр из фильма "Фрагменты женщины"

Трогательная драма режиссера Корнела Мундруцо , удостоенная нескольких престижных наград, повествует о молодой матери, потерявшей ребенка во время родов. Героиня крайне тяжело переживает трагедию, параллельно пытаясь наказать акушерку, которую считает виноватой в случившемся.

"Звук металла", 2019

Кадр из фильма "Звук металла"

Талантливый барабанщик Рубен не мыслит жизнь без музыки и любимого инструмента, но внезапно во время одного из выступлений герой обнаруживает, что вместо четкого удара барабанных палочек слышит лишь отдаленный гул. Рубен стремительно теряет слух, что заставляет его немедленно переосмыслить жизнь.

Кадр из фильма "Не волнуйся, он далеко не уйдет"

Любитель экстрима Джон однажды, уезжая с вечеринки, попадает в чудовищную автокатастрофу. Последствия аварии приковывают его к инвалидному креслу. Джон теряет все, но учится жить заново.