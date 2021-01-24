Знаменитые фильмы, намеренно манипулирующие зрителями 

Киноленты нередко оказывают на нас куда более сильное влияние, чем мы можем себе представить. Более того, порой фильмы по-настоящему манипулируют нами и нашими убеждениями. Подробнее о таких картинах — в материале "Рамблера".

Кадр из фильма "Ромео и Джульетта"

Какой бы удивительно прекрасной не казалась эта история на первый взгляд, стоит обратить внимание на то, что она внушает зрителям довольно нездоровую мысль — якобы во имя любви можно лишить себя жизни. Однако с точки зрения здоровой психики решение должно быть другим: человеку следует преодолеть все трудности утраты (самому или при помощи специалиста) и продолжать жить дальше.

Кадр из фильма "Железный человек"

Герой Роберта Дауни-младшего — эгоистичный богач, который готов ради своей цели пойти на все, чего бы ему это ни стоило. Сценаристы картины чуть ли не прямым текстом говорят зрителям о том, что деньги и власть даруют человеку вседозволенность, и ему не стоит опасаться тяжелых последствий даже за самые предосудительные действия.

Кадр из фильма "Красавица и чудовище"

Подобные истории как бы говорят нам о том, что внутренняя красота в разы важнее внешней. Иначе почему Белль удалось влюбиться в чудовище, несмотря на его внешнюю непривлекательность?

Однако на самом деле смысл картины можно трактовать иначе. После того, как прекрасная девушка и чудовище начинают испытывать взаимные чувства друг к другу, волшебница снимает проклятье с героя, и он вновь становится миловидным принцем. Таким образом, в финале картины торжествует красота, а значит, изначальный посыл фильма теряет смысл.