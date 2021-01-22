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Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде снова отложили 

Lenta.ru и ещё 1 7 часов назад
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде снова отложили
Фото: Lenta.ru
Премьеру нового фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» (No Time to Die) отложили в третий раз из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте бондианы.
25-я часть должна была выйти в апреле 2021 года, однако показ сдвинули на полгода. Лента выйдет на экраны 8 октября.
Режиссером «Не время умирать» выступил Кэри Фукунага, известный по работе над сериалом «Настоящий детектив». В картине также сыграли Кристоф Вальц, Леа Сейду, Ана де Армас, Бен Уишоу и Рэйф Файнс.
В октябре американская поп-звезда Билли Айлиш выпустила клип на титульную песню для нового фильма бондианы.
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Фильмы , Настоящий детектив , Билли Айлиш , Ана де Армас , Кристоф Вальц , Бен Уишоу
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