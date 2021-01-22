Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде опять отложили 

Все новости на карте

Премьеру фильма о тайном агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» отложили в третий раз из-за пандемии коронавируса. Объявление появилось на официальном сайте бондианы.

25-я часть должна была выйти в апреле 2021 года, однако показ сдвинули на полгода. Выход ленты запланирован на 8 октября.