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«Блокадный дневник» получил «Золотого орла» как лучший фильм 2020 года 

Полина Алферова 2 часа назад
«Блокадный дневник» получил «Золотого орла» как лучший фильм 2020 года
Фото: РИА Новости
Церемония вручения наград национальной кинематографической премии прошла в пятницу на территории киностудии «Мосфильм». Об этом сообщает ТАСС. Картина Андрея Зайцева получила главный приз.
«В этом смысле моя роль здесь скромная: сценария не было бы, если бы не было "Блокадной книги" Даниила Гранина и Алеся Адамовича. Когда ты читаешь дневники умирающих людей, их воспоминания — это тяжелейшее потрясение. Я понял, что должен снять это кино», — заявил режиссер.
Лучшим режиссером стал Андрей Кончаловский («Дорогие товарищи»), лучшим актером — Юрий Борисов («Калашников»), лучшей актрисой — Ольга Озоллапиня («Блокадный дневник»). Лучшим сериалом признали «Триггер», а мини-сериалом — «Одесский пароход».
Ранее «Рамблер» писал, что Гордона госпитализировали с коронавирусом.
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