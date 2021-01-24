Вышел первый трейлер фильма «Годзилла против Конга» 

Все новости на карте

Компания Warner Bros. представила зрителям первый проморолик блокбастера «Годзилла против Конга». Он появился на YouTube-канале компании.

В центре сюжета фантастического фильма Адама Вингарда — противостояние двух популярных чудовищ. Картина основывается на системе исполинских супермонстров. Премьера фильма запланирована на 26 марта 2021 года.