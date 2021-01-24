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Вышел первый трейлер фильма «Годзилла против Конга» 

Полина Алферова 55 минут назад
Компания Warner Bros. представила зрителям первый проморолик блокбастера «Годзилла против Конга». Он появился на YouTube-канале компании.
В центре сюжета фантастического фильма Адама Вингарда — противостояние двух популярных чудовищ. Картина основывается на системе исполинских супермонстров. Премьера фильма запланирована на 26 марта 2021 года.
Напомним, что Кинг-Конг и Годзилла уже действовали вместе в киноленте 1962 года «Кинг-Конг против Годзиллы». Японская франшиза про Годзиллу была перезапущена в 2014 году. Тогда одноименный фильм Гарета Эдвардса заработал в прокате 529 миллионов долларов.
Ранее «Рамблер» писал о том, что «Блокадный дневник» стал лучшим фильмом 2020 года.
Фильмы , Видео , Адам Вингард , Гарет Эдвардс
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