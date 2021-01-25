Что смотреть в кино с 28 января 

Подобрка фильмов, на которые стоит сходить в кинотеатр на этой неделе, в материале "Рамблера".

"Охотник на монстров"

Кроме обычного мира есть другой — мир ужасных монстров. Туда телепортируется Натали Артемис со своими солдатами. Ей предстоит узнать шокирующую правду и столкнуться с сильными монстрами. Чтобы дать отпор монстрам, Натали решает объединиться с таинственным Охотником, который нашел способ вывести их из игры.

"Дьявол в деталях"

Бакстер — перспективный детектив, который хочет поймать маньяка. Во время расследования он решает объединить усилия с помощником шерифа по имени Дик, который прекрасно умеет подмечать и находить мелочи, важные для дела, но совершенно не соблюдает никакие правила. Бакстеру предстоит сделать сложный выбор.

"Бывшая с того света"

Чарльз Кондомайн писатель, переживающий творческий кризис. Он готов пойти на все, лишь бы вернуть свою музу. Даже устроить спиритический сеанс. Но откуда ему было знать, что медиум случайно вызовет дух его покойной первой жены, которая решит вернуть любовь своего мужа и готова делать всякие пакости его новой супруге.