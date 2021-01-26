Институт киноискусства определил лучшие фильмы 2020 года 

Американский институт киноискусства определил лучшие фильмы и сериалы 2020 года. Списки победителей премии AFI Awards опубликованы на сайте организации.
Лучшими кинолентами прошлого года стли «Пятеро одной крови» Спайка Ли, «Иуда и черный мессия» Шаки Кинга, «Ма Рейни: Мать блюза» Джорджа Вольфа, «Манк» Дэвида Финчера, «Минари» Ли Айзека Чуна, «Земля кочевников» Хлои Чжао, «Одна ночь в Майами» Реджины Кинг, диснеевский мультфильм от Пита Доктера «Душа», «Звук металла» Дариуса Мардера и «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина.
Среди сериалов отличились «Лучше звоните Солу», «Бриджертоны», «Корона», «Птица доброго господа», «Страна Лавкрафта», «Мандалорец», «Миссис Америка», «Ход королевы», «Тед Лассо» и «Неортодоксальная».
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