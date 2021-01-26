Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶
Прямой эфир ТВ

Институт киноискусства определил лучшие фильмы 2020 года 

Даня Виттиг 1 час назад
Американский институт киноискусства определил лучшие фильмы и сериалы 2020 года. Списки победителей премии AFI Awards опубликованы на сайте организации.
Лучшими кинолентами прошлого года стли «Пятеро одной крови» Спайка Ли, «Иуда и черный мессия» Шаки Кинга, «Ма Рейни: Мать блюза» Джорджа Вольфа, «Манк» Дэвида Финчера, «Минари» Ли Айзека Чуна, «Земля кочевников» Хлои Чжао, «Одна ночь в Майами» Реджины Кинг, диснеевский мультфильм от Пита Доктера «Душа», «Звук металла» Дариуса Мардера и «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина.
Среди сериалов отличились «Лучше звоните Солу», «Бриджертоны», «Корона», «Птица доброго господа», «Страна Лавкрафта», «Мандалорец», «Миссис Америка», «Ход королевы», «Тед Лассо» и «Неортодоксальная».
Ранее "Рамблер" сообщал, какие знаменитые фильмы манипулируют зрителями.
Фильмы , Видео , Душа , Лучше звоните Солу , Спайк Ли , Дэвид Финчер , Аарон Соркин , Пит Доктер , Хлоя Чжао
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Российские актеры, которые служили в ВДВ
03:06
Российские актеры, которые служили в ВДВ
Актеры
Единственная роль и судьба актера фильма «Тихий Дон»
03:50
Единственная роль и судьба актера фильма «Тихий Дон»
Актеры
Разгадки фильмов, которые никто не понял
05:23
Разгадки фильмов, которые никто не понял
Фильмы
Почему звезда «Неуловимых мстителей» ушла из кино
06:24
Почему звезда «Неуловимых мстителей» ушла из кино
Актеры
Фильмы, сломавшие жизни реальным людям
05:36
Фильмы, сломавшие жизни реальным людям
Фильмы
Актеры, которые всегда играют чудовищ
14:07
Актеры, которые всегда играют чудовищ
Актеры
Как немецкая фамилия разрушила карьеру советского артиста
07:49
Как немецкая фамилия разрушила карьеру советского артиста
Актеры
Какими были первые роли известных советских актеров
06:56
Какими были первые роли известных советских актеров
Актеры
Самые нелепые ответы на «Кто хочет стать миллионером?»
05:51
Самые нелепые ответы на «Кто хочет стать миллионером?»
ТВ
Ушедшие из жизни актеры «Ералаша»
05:27
Ушедшие из жизни актеры «Ералаша»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение