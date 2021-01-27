Заставка с логотипом кинокомпании говорит нам о начале фильма и обещает полное погружение в волшебный мир кино. Неважно, где мы находимся: на удобном диване дома или в кресле кинозала — звуки мелодии из заставки настраивают нас на просмотр. Возможно, многие уже задавались вопросом, что это за замок у студии Walt Disney, откуда появился лев в Metro-Goldwyn-Mayer и что это за мальчик рыбачит на Луне в DreamWorks. Все эти логотипы не случайны и имеют свою историю создания.

Смотрите видео, чтобы узнать, как на самом деле создавались логотипы известнейших киностудий.