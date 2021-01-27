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Как на самом деле создавались логотипы известнейших киностудий 

Катерина Саломе 5 часов назад
Заставка с логотипом кинокомпании говорит нам о начале фильма и обещает полное погружение в волшебный мир кино. Неважно, где мы находимся: на удобном диване дома или в кресле кинозала — звуки мелодии из заставки настраивают нас на просмотр. Возможно, многие уже задавались вопросом, что это за замок у студии Walt Disney, откуда появился лев в Metro-Goldwyn-Mayer и что это за мальчик рыбачит на Луне в DreamWorks. Все эти логотипы не случайны и имеют свою историю создания.
Смотрите видео, чтобы узнать, как на самом деле создавались логотипы известнейших киностудий.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как распознать плохой фильм еще до просмотра.
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