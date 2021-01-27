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Каннский фестиваль перенесли на июль 

Анна Арсеньева 5 часов назад
Каннский фестиваль перенесли на июль
Фото: depositphotos.com
Каннский кинофестиваль перенесли с весны на лето. Об этом сообщили организаторы мероприятия на официальной странице в Twitter.
Изначально фестиваль был запланирован на 11–22 мая. Теперь его проведут со вторника 6 июля по субботу 17 июля 2021 года.

«Как мы уже сообщали осенью прошлого года, Каннский кинофестиваль не исключал возможности изменить срок своего проведения в зависимости от развития санитарной ситуации в мире», — заявили организаторы.

Напомним, что в 2020 году Каннский кинофестиваль был отменен из-за пандемии коронавируса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Disney приобрел права на показ сериала "Перевал Дятлова".
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