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Самые ожидаемые комедии 2021 года с любимыми звездами 

Мира Маркина 6 часов назад
Самые ожидаемые комедии 2021 года с любимыми звездами
Фото: Кадр из фильма "Поездка в Америку - 2"
С каждым годом зрители становятся все более придирчивы к комедийному жанру в кино. Однако даже несмотря на это, режиссерам удается снимать качественные комедии, привлекая к работе над ними больших звезд. Подробнее о самых ожидаемых комедийных картинах 2021 года — в материале "Рамблера".

"Поездка в Америку — 2"

Кадр из фильма "Поездка в Америку — 2"
В первой части одноименной комедии герой Эдди Мерфи — наследный принц африканской страны — уезжает в США, чтобы найти свою любовь. На этот раз Акиму предстоит вернуться в штаты, чтобы отыскать давно потерянного сына, наследника престола Замунды.

"Главный герой"

Кадр из фильма "Главный герой"
Рядовой сотрудник крупного банка (Райан Рейнольдс), уставший от тягот повседневной жизни, внезапно осознает, что окружающий его мир — это видеоигра, а сам он — отнюдь не главный персонаж в ней. Герой решает переписать правила игры и спасти мир.

"Первый встречный"

Кадр из фильма "Первый встречный"
Перед самой свадьбой знаменитая певица, роль которой исполнила Дженнифер Лопес, узнает, что ее жених изменяет ей. Дабы отомстить неверному возлюбленному, во время одного из выступлений звезда предлагает жениться на ней первому встречному, еще не подозревая, к чему приведет эта авантюра.
Видео дня. Российские актеры, которые служили в ВДВ
Комментарии
Фильмы , Эдди Мерфи , Дженнифер Лопес , Райан Рейнольдс
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