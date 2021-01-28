Самые ожидаемые комедии 2021 года с любимыми звездами 

С каждым годом зрители становятся все более придирчивы к комедийному жанру в кино. Однако даже несмотря на это, режиссерам удается снимать качественные комедии, привлекая к работе над ними больших звезд. Подробнее о самых ожидаемых комедийных картинах 2021 года — в материале "Рамблера".

"Поездка в Америку — 2"

Кадр из фильма "Поездка в Америку — 2"

В первой части одноименной комедии герой Эдди Мерфи — наследный принц африканской страны — уезжает в США, чтобы найти свою любовь. На этот раз Акиму предстоит вернуться в штаты, чтобы отыскать давно потерянного сына, наследника престола Замунды.

"Главный герой"

Кадр из фильма "Главный герой"

Рядовой сотрудник крупного банка ( Райан Рейнольдс ), уставший от тягот повседневной жизни, внезапно осознает, что окружающий его мир — это видеоигра, а сам он — отнюдь не главный персонаж в ней. Герой решает переписать правила игры и спасти мир.

"Первый встречный"

Кадр из фильма "Первый встречный"