Фильм режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" вошел в топ-5 лучших кинолент на иностранном языке Национального совета кинокритиков США.

Также в список вошли такие фильмы: греческий фильм "Яблоки" (Apples), румынский "Коллектив" (Collective), испанская картина "Агент-крот" (The Mole Agent) и "Ночь королей" (the Night of the Kings), созданный совместно Францией, Канадой, Сенегалом и Кот-д'Ивуаром.