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Кинокритики США внесли фильм из РФ в топ иностранного кино 

Стелла Шмель 3 часа назад
Фильм режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" вошел в топ-5 лучших кинолент на иностранном языке Национального совета кинокритиков США.
Также в список вошли такие фильмы: греческий фильм "Яблоки" (Apples), румынский "Коллектив" (Collective), испанская картина "Агент-крот" (The Mole Agent) и "Ночь королей" (the Night of the Kings), созданный совместно Францией, Канадой, Сенегалом и Кот-д'Ивуаром.
По версии Национального совета кинокритиков США звание лучшего фильма заслужила военная драма "Пятеро одной крови" от режиссера Спайка Ли.
Ранее "Рамблер" писал, что Каннский фестиваль перенесли на июль.
Фильмы , Видео , Спайк Ли , Андрей Михалков-Кончаловский
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