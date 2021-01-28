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«Девчата» и «Маска»: россияне рассказали о любимых комедиях 

Мария Грибова 2 часа назад
«Девчата» и «Маска»: россияне рассказали о любимых комедиях
Фото: Кадр из фильма "Маска"
Россияне назвали свои самые любимые комедийные фильмы. Об этом сообщает «Вести.ru» со ссылкой на результаты исследования Института Современных Медиа (MOMRI).
Первые места заняли фильмы Леонида Гайдая «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» и «Бриллиантовая рука». Россиянам также оценили такие советские фильмы, как «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Любовь и голуби», «Полосатый рейс», «Иван Васильевич меняет профессию», «Девчата» и «Джентльмены удачи».
А среди иностранных комедий россияне отдали предпочтение таким проектам, как «Один дома», «1+1», «Маска» и «Эйс Вентура».
В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.
Ранее "Рамблер" писал о том, что кинокритики США внесли фильм из РФ в топ иностранного кино.
Видео дня. Российские актеры, которые служили в ВДВ
Фильмы , 1+1 , Полосатый рейс , Маска , Любовь и голуби , Джентльмены удачи , Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика , Иван Васильевич меняет профессию , Девчата , Один дома , Бриллиантовая рука , Эйс Вентура , Леонид Гайдай
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