«Девчата» и «Маска»: россияне рассказали о любимых комедиях 

Россияне назвали свои самые любимые комедийные фильмы. Об этом сообщает «Вести.ru» со ссылкой на результаты исследования Института Современных Медиа (MOMRI).
Первые места заняли фильмы Леонида Гайдая «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» и «Бриллиантовая рука». Россиянам также оценили такие советские фильмы, как «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Любовь и голуби», «Полосатый рейс», «Иван Васильевич меняет профессию», «Девчата» и «Джентльмены удачи».
А среди иностранных комедий россияне отдали предпочтение таким проектам, как «Один дома», «1+1», «Маска» и «Эйс Вентура».
В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.
Ранее "Рамблер" писал о том, что кинокритики США внесли фильм из РФ в топ иностранного кино.