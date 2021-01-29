Фильмы, которые докажут, что после 50 жизнь не кончается 

Многие люди привыкли считать, что на шестом десятке жизнь уже клонится к закату. Однако это совсем не так. Доказательство тому — киноленты о пожилых людях, которые умеют наслаждаться собой и окружающим миром лучше, чем когда бы то ни было.

Подробнее об этих фильмах — в материале "Рамблера".

Кадр из фильма "Стажер"

Выйдя на пенсию, 70-летний вдовец, роль которого исполнил Роберт Де Ниро , понимает, что спокойная безработная жизнь совсем не для него. Герой устраивается стажером в успешный стартап, еще не подозревая, как эта работа изменит его жизнь.

Кадр из фильма "В поисках праздника"

Элла, у которой терминальная стадия рака, планирует лечь в больницу. Тем временем ее муж Джон, страдающий провалами в памяти, переезжает к сыну, чтобы тот присматривал за ним. Поначалу пенсионеры мирятся с таким положением вещей, но затем решают бросить все и уехать в путешествие на трейлере по стране.

"Отель "Мэриголд": Лучший из экзотических", 2011

Кадр из фильма "Отель "Мэриголд": Лучший из экзотических"

Группа британских туристов отправляется в роскошный индийский отель для активных пожилых людей. Однако по приезде герои понимают, что гостиница отнюдь не такая роскошная, какую они ожидали увидеть. Смирившись с обстоятельствами, пенсионеры начинают исследовать Индию и открывать для себя страну с неочевидной стороны.