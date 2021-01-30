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В продолжении «Секса в большом городе» будет затронута тема пандемии 

Teleprogramma.pro 9 часов назад
В продолжении «Секса в большом городе» будет затронута тема пандемии
Фото: Teleprogramma.pro
Сериал-продолжение «Секса в большом городе» под названием
And Just Like That…, помимо дружбы, любви и возраста будет затрагивать тему пандемии коронавируса. Об этом исполнительница главной роли Сара Джессика Паркер рассказала в новом интервью. По ее словам, сценарист оригинального сериала Майкл Патрик Кинг уже собрал новую команду авторов, которая полностью состоит из женщин и является очень разнообразной по составу. Паркер ожидает многого от сценаристов и сама с нетерпением ждет ответов на множество вопросов. Ей интересно, как героини изменились к 50-ти годам, какие победы и неудачи в любви случились с ними за все это время, напуганы ли они тем, что происходит в мире. Актриса отметила, что Миранда и Шарлотта должны быть представлены матерями подростков. А вот ее героиня Кэрри, у которой нет семьи, должна была чего-то достигнуть профессионально. Ведет ли она еще колонку в журнале или уже обзавелась собственным подкастом? больше по теме
В продолжении «Секса в большом городе» вместо Саманты появятся азиатка и афроамериканкаРанее культовую картину не раз критиковали за то, что актерский состав слишком «белый».
Сара сказала, что наличие событий пандемии в сюжете очевидно, потому как персонажи будут жить в современном Нью-Йорке. «Как изменились отношения после невозможности видеться с друзьями? Я верю, что сценаристы собираются исследовать все это», — цитирует Паркер издание
Vanity Fair. Напомним, новый сериал будет состоять из 10 эпизодов, но
в нем мы не увидим Саманты. Съемки должны стартовать грядущей весной. Смотрите также:
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Комментарии
Фильмы , Секс в большом городе , Сара Паркер , Майкл Кинг
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