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Круз превратил съемки фильма в кошмар для подчиненных 

Мира Маркина 4 часа назад
Съемочная группа фильма "Миссия: невыполнима 7" пожаловалась на Тома Круза, который превратил работу над картиной в кошмар. Подчиненные звезды рассказали, что актер стал одержим идеей завершить съемки во что бы то ни стало. Об этом сообщает The New York Post.

«Многие из нас с радостью бы смирились с убытками, оставили на время съемки и продолжили бы работу позже. Но Том стал одержим идеей закончить работу, и ничто его не остановит»,

— заявил инсайдер из съемочной группы.
Подчиненные Круза переживают из-за невозможности попасть домой, после того как съемки перенесли из Великобритании в ОАЭ. Все прямые перелеты между странами в данный момент запрещены.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Том Круз решил построить киностудию на секретной военной базе.
Фильмы , Видео , Том Круз
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