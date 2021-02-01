Круз превратил съемки фильма в кошмар для подчиненных 

Съемочная группа фильма "Миссия: невыполнима 7" пожаловалась на Тома Круза, который превратил работу над картиной в кошмар. Подчиненные звезды рассказали, что актер стал одержим идеей завершить съемки во что бы то ни стало. Об этом сообщает The New York Post.

«Многие из нас с радостью бы смирились с убытками, оставили на время съемки и продолжили бы работу позже. Но Том стал одержим идеей закончить работу, и ничто его не остановит»,

— заявил инсайдер из съемочной группы.

Подчиненные Круза переживают из-за невозможности попасть домой, после того как съемки перенесли из Великобритании в ОАЭ. Все прямые перелеты между странами в данный момент запрещены.