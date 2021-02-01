Что смотреть в кино с 4 февраля 

Подборка премьер, которыми начинается последний зимний месяц в кинотеатрах, в материале "Рамблера".

"Мьюзик"

История двух сестер, Зу, которая страдает от наркозависимости, и Мьюзик, у которой выявили аутизм. Девушкам крайне непросто найти равновесие в отношениях друг с другом. Фильм является режиссерским дебютом знаменитой певицы Сиа, специально для которого она создала 10 музыкальных клипов. Одну из главных ролей исполнила Мэдди Зиглер , та самая девочка из музыкальных видео певицы.

"Заступник"

Бывший профессиональный снайпер Джим, признанный одним из лучших в своем деле, решил оставить в прошлом опасную жизнь и теперь наслаждается тишиной и покоем. Но однажды он заступается за мальчика, ставшего свидетелем ужасных преступлений. О мирной жизни Джиму вновь приходится позабыть и в одиночку, вспомнив былые навыки, противостоять киллерам.

"Снега больше не будет"

Главный герой Женя был свидетелем Чернобыльской катастрофы. Из-за аварии, по его мнению, у него появились сверхспособности. Женя стал массажистом, которому удается лечить не только тела, но и души своих пациентов. К нему спешат за советом даже самые богатые и известные люди.