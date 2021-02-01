Что смотреть в кино с 4 февраля 

Подборка премьер, которыми начинается последний зимний месяц в кинотеатрах, в материале "Рамблера".
"Мьюзик"
История двух сестер, Зу, которая страдает от наркозависимости, и Мьюзик, у которой выявили аутизм. Девушкам крайне непросто найти равновесие в отношениях друг с другом. Фильм является режиссерским дебютом знаменитой певицы Сиа, специально для которого она создала 10 музыкальных клипов. Одну из главных ролей исполнила Мэдди Зиглер, та самая девочка из музыкальных видео певицы.
"Заступник"
Бывший профессиональный снайпер Джим, признанный одним из лучших в своем деле, решил оставить в прошлом опасную жизнь и теперь наслаждается тишиной и покоем. Но однажды он заступается за мальчика, ставшего свидетелем ужасных преступлений. О мирной жизни Джиму вновь приходится позабыть и в одиночку, вспомнив былые навыки, противостоять киллерам.
"Снега больше не будет"
Главный герой Женя был свидетелем Чернобыльской катастрофы. Из-за аварии, по его мнению, у него появились сверхспособности. Женя стал массажистом, которому удается лечить не только тела, но и души своих пациентов. К нему спешат за советом даже самые богатые и известные люди.