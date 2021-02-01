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Как снимали фильм «Полосатый рейс» 

BigPicture.ru 6 часов назад
Ничто так не близко русскому человеку, как советские комедии, которые появлялись на его глазах, становились популярными и тут же расхватывались на цитаты. Существует легенда, что те, кто не смотрел «Полосатый рейс» Владимира Фетина, возможно, вообще никогда не включали телевизор и не имели возможности насладиться настоящим, добрым, слегка мелодраматичным юмором.
В основу сценария легла реальная история, хоть и немного трансформированная. Владимир Конецкий, один из авторов сценария, вспоминает:

«Мы везли с острова Врангеля трех медведей. Для цирка в Мурманске. Один выбрался из клетки и стал метаться по пароходу. Зверюги эти очень страшные. Кое-как, вооружившись пожарными шлангами, загнали его обратно…»

Инициатором создания картины стал Никита Хрущев. В 1959 году в СССР с визитом прибыл император Эфиопии Хайле Селассие I. По всем традициям русского гостеприимства зарубежному гостю наперебой показывали все хорошее и прекрасное, что было в СССР: выставки, спектакли, концерты и прочее, что радовало глаз. Среди увеселительных мероприятий было и представление цирка на Цветном бульваре. Разумеется, мужественного императора больше всего впечатлило выступление Маргариты Назаровой и ее тигров.
В фильме играли 10 цирковых тигров. Долго искали обезьяну — чтобы была умная и поддающаяся обучению. В итоге нашли в Киевском зоопарке — шимпанзе по кличке Пират.
Из воспоминаний Владимира Конецкого:

«После представления Маргарита принесла в правительственную ложу тигрят. Хрущев растрогался и говорит: у нас-де такая женщина замечательная, такие тигры, а кина нету. И по всем киностудиям страны был брошен клич: немедленно сделать фильм про Маргариту Назарову. Директорат — на дыбы. Стали искать сценарий. Я кое-какие потом читал. Один драматург поместил тигра в коммунальную квартиру. Сказали: очернение действительности. Другой накатал про колхоз, в котором такая зажиточная жизнь, что они свой зоопарк открыли. Ему отвечают: лакировка».

Тогда-то и решил попытать свое счастье Конецкий. Медведей превратили в тигров, а сюжет дополнили романтической линией про буфетчицу Марианну и старпома.
В 1961 году лента «Полосатый рейс» стала лидером советского проката, собрав у экранов кинотеатров более 45 миллионов зрителей.
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Фильмы , Фото , Полосатый рейс , Владимир Фетин , Маргарита Назарова
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