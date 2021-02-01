Гай Ричи пригласил жителя Челябинска сняться в его фильме 

Гай Ричи пригласил жителя Челябинска сняться в его новом фильме

Вот так удача: британский кинорежиссер пригласил водителя из Челябинска сняться у него в эпизодической роли.

И вот как это произошло: мужчина уже несколько лет живет и работает в Турции — он там открыл свой автомобильный бизнес. На днях ему пришлось самому сесть за руль (один из его водителей заболел) и весь день катать четырех иностранных туристов с обзорной экскурсией. В какой-то момент он разговорился с пассажирами на их родном языке — клиентов зацепил русский акцент челябинца. Уже на следующий день мужчина получил от них повторный заказ, тогда-то он и узнал, что возит Джейсона Стэтхема, Гая Ричи и его охранников.

Режиссер оценил харизму водителя из Челябинска — так мужчина и получил свою первую роль. Вот что значит оказаться в нужное время в нужном месте — даже немного завидуем!