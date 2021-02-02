Медсестра станет единственной зрительницей кинофестиваля 

Организаторы крупнейшего в Скандинавии кинофестиваля, именуемого Гетеборгским, выбрали единственного зрителя для просмотра фильмов на удаленном острове. Им стала шведская медсестра Лиза Энрот. Об этом сообщает The Guardian.

Энрот была выбрана из 12 тысяч претендентов. Девушка проведет неделю на отдаленном острове Хамнескар в Северном море. Ей необходимо будет вести видеодневник, при этом в иных целях пользоваться любыми гаджетами запрещено.

«В сфере здравоохранения я, кажется, целую вечность слушала, проверяла и утешала. Я чувствую, что почти лишена энергии. Ветер, море, возможность на неделю оказаться частью совершенно другой реальности — все это действительно привлекательно»,

— поделилась победительница.