В «Ералаше» ответили на «предсказания» о закрытии 

"Вы не представляете, сколько разного рода «предсказаний» за эти дни пришлось нам услышать. В случае упомянутой вами реплики мы понимаем, что тут имели место глубокие переживания и искреннее расстройство от потери наставника", — так он прокомментировал слова режиссера киножурнала Геннадия Курлаева о том, что после смерти Грачевского киностудия может закрыться, так как именно он создавал сюжеты.

"Теперь наша главная задача — продолжить дело жизни Бориса Юрьевича достойно", — добавил Григорян, признав, что кандидатуры на место Грачевского пока нет.

Он рассказал также, что сейчас «Ералаш» из-за проблем с финансированием ищет партнеров, чтобы запустить новые сюжеты. Но если их не найдут, то съемки, по словам продюсера, будут проходить за счет собственных средств.

"Одно можем сказать точно — несмотря на возникшие сложности, остановка проекта даже не обсуждается", — заключил Григорян.