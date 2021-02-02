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В «Ералаше» ответили на «предсказания» о закрытии 

РИА Новости и ещё 1 6 часов назад
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. После смерти Бориса Грачевского киножурнал "Ералаш" продолжит производство фильмов, заявил РБК продюсер Аркадий Григорян.
"Вы не представляете, сколько разного рода «предсказаний» за эти дни пришлось нам услышать. В случае упомянутой вами реплики мы понимаем, что тут имели место глубокие переживания и искреннее расстройство от потери наставника", — так он прокомментировал слова режиссера киножурнала Геннадия Курлаева о том, что после смерти Грачевского киностудия может закрыться, так как именно он создавал сюжеты.
"Теперь наша главная задача — продолжить дело жизни Бориса Юрьевича достойно", — добавил Григорян, признав, что кандидатуры на место Грачевского пока нет.
Он рассказал также, что сейчас «Ералаш» из-за проблем с финансированием ищет партнеров, чтобы запустить новые сюжеты. Но если их не найдут, то съемки, по словам продюсера, будут проходить за счет собственных средств.
"Одно можем сказать точно — несмотря на возникшие сложности, остановка проекта даже не обсуждается", — заключил Григорян.
Художественный руководитель юмористического журнала Борис Грачевский умер 14 января на 72 году жизни после осложнений, вызванных COVID-19. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
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Фильмы , Предсказание , Геннадий Курлаев , Аркадий Григорян , РИА Новости , РБК
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