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Звезда «Битвы экстрасенсов» ждет третьего ребенка 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Звезда «Битвы экстрасенсов» ждет третьего ребенка
Фото: Вечерняя Москва
Победительница 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос поделились с подписчиками радостной новостью о том, что готовится стать матерью в третий раз. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала серию снимков с заметно изменившейся внешностью.
— Я жду тебя. Говорю тебе это и зажмуриваюсь от счастья и тревоги. Как делает это любая мать. Как делала уже ни раз я сама. И каждый такой миг уникален, — обратилась Райдос к будущему ребенку в публикации.
Поклонники не преминули поздравить 44-летнюю экстрасенса с этим счастливым событием.
«Очень рада за вас. Пусть все пройдет налегке!»; «Какая прелесть»; «Какая вы красивая! Счастливая! Всего вам и малышу самого лучшего», — написали фолловеры в комментариях.
Напомним, у звезды мистического шоу уже есть сын Захар и дочь Варвара.
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