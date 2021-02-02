Обычно в кино показывают героические подвиги или трудные жизненные ситуации, реже — как живут другие люди. "Рамблер" собрал подборку фильмов, рассказывающих о жизни в российской глубинке.

кадр из к/ф "Остров"

Во время Великой Отечественной войны немцы захватывают баржу с углем и находившихся на ней шкипера Тихона и кочегара. Последний под страхом смерти расстреливает Тихона, надеясь выслужить жизнь. Немцы оставляют его на тонущей барже.

Однако страшный грех преследует его болью в сердце. Фильм, конечно, о совести и о его целительной силе. Но способно ли покаяние искупить грех?

"В лесах Сибири"

кадр из фильма "В лесах Сибири"

Необычный фильм об иностранце, который пытается найти себя в современности и оказывается в России — стране бесконечных просторов и суровых погодных условий. Главное достоинство фильма — величественная и безмолвная природа Байкала, которая может подарить духовное исцеление и помочь возродиться даже самому запутавшемуся человеку.

кадр из фильма "Человек, который удивил всех"

Неожиданно егерь узнает, что неизлечимо болен. В борьбе за жизнь он обращается к медицине, но тщетно. Тогда мужчина решает обратиться в колдовству, чтобы обмануть смерть, полностью изменив свою личность. Однако мужчина не учел, что жизнь в глубинке — это следование определенным правилам и канонам, в которые новая личность может и не вписаться.