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3 фильма о сфабрикованных судебных делах 

Стелла Шмель 1 час назад
Современное общество живет по выработанным нормам права. Но система несовершенна и может дать сбой.
И если судьба конкретного человека в опасности, то угрозой для него отнюдь не всегда выступают картинные плохие парни в темной подворотне.
В материале "Рамблера" — несколько фильмов о судебных процессах над невиновными людьми.

Суд, 2014

В Мумбаи обнаружено тело погибшего работника очистного сооружения. За это будут судить местного певца, который, по версии следствия, исполнял песни, призывающие к суициду. На деле же это были остросоциальные тексты, обращающие внимание на проблемы современной Индии.
Кадр из фильма "Суд"
Но обвинители и не стараются найти истину в произошедшем, вместо этого предпочитая устраивать показательную порку.

Суд над чикагской семеркой, 2020

В разгар Вьетнамской войны прошла демонстрация с призывом остановить насилие. Семерых участников акции обвиняют в сговоре против американского правительства.
Кадр из фильма "Суд над чикагской семеркой"

Процесс, 2018

Фильм Сергея Лозницы о событиях, происходивших в СССР чуть меньше ста лет назад. Группу инженеров обвиняют в создании подпольной организации "Промышленная партия" и подготовке государственного переворота. Как считают обвинители, члены организации хотели свергнуть власть и, более того, развалить СССР.
Кадр из фильма "Процесс"
Несмотря на то, что никто из обвиняемых не был приговорен к расстрелу, их судьбы были разрушены, а жизнь изменилась навсегда.
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Фильмы , Видео
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