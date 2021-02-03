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«Лига справедливости» Зака Снайдера получила «взрослый» рейтинг 

Игромания.ру 6 часов назад
«Лига справедливости» Зака Снайдера получила «взрослый» рейтинг
Фото: скриншот
Как и обещал ранее Зак Снайдер, его версия «Лиги справедливости» получила «взрослый» рейтинг R — то есть «от 17 лет». Режиссёр предполагал, что такую оценку выдадут за мат и жестокость в фильме — так и оказалось.
Ранее Снайдер упоминал, что его версия Степного Волка разрубает врагов на куски, некоторые персонажи ведут себя достаточно грубо, а в одной из сцен Бэтмен матерится. Такой же рейтинг, кстати, был и у полной версии «Бэтмена против Супермена», не говоря уже о прошлых работах режиссёра вроде «Хранителей» или «300».
Премьера ленты на HBO Max состоится 18 марта. 14 февраля, по слухам, появится новый трейлер, а вчера постановщик представил первый кадр своей версии Джокера из фильма.
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Фильмы , Хранитель , Лига справедливости , Хранители , Зак Снайдер
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