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Звезда сериалов рассказала, как актеры целуются в кадре 

New Magazine 4 часа назад
Алина Ланина рассказала, как актеры целуются в кадре
Фото: Instagram
Алина Ланина утверждает, что на самом деле это вовсе не эстетично. Актриса поделилась и другими секретами съемочного процесса.
Оказывается, что «актёр и актёрка», как называет их Ланина, знакомятся в день съемок. То есть времени, чтобы узнать друг друга нет совсем. Если только утром на гриме. И сразу же приступают к «финальному поцелую».

“По-настоящему целуются редко, так как это не очень эстетично. По особому указанию режиссера. А так, есть красивая техника, именно для кадра”, — открыла завесу тайны Алина.

Съемку проходят не «по порядку», как расписано в сценарии. А так, как удобно — «по локациям». То есть, для начала отснимут все сцены в «квартире героини». При чем, там тоже не «по порядку», а по свету: дневные сцены и ночные.
И кстати, чтобы снять ночные сцены, то необязательно ждать наступления темноты. Просто окна закрывают специальными фильтрами и добавляют немного лунного света прожекторов.
А зимнюю сцену могут снять летом. Недостающий снег создают из синтепона. Это прямая работа «художников-постановщиков». Ну и наконец об уловке с асфальтом.
“Асфальт поливают водой, чтобы был равномерный цвет, а в ночное время это дает эффектное отражение световых приборов”, — подытожила актриса.
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