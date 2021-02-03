Алина Ланина рассказала, как актеры целуются в кадре

Алина Ланина утверждает, что на самом деле это вовсе не эстетично. Актриса поделилась и другими секретами съемочного процесса.

Оказывается, что «актёр и актёрка», как называет их Ланина, знакомятся в день съемок. То есть времени, чтобы узнать друг друга нет совсем. Если только утром на гриме. И сразу же приступают к «финальному поцелую».

“По-настоящему целуются редко, так как это не очень эстетично. По особому указанию режиссера. А так, есть красивая техника, именно для кадра”, — открыла завесу тайны Алина.

Съемку проходят не «по порядку», как расписано в сценарии. А так, как удобно — «по локациям». То есть, для начала отснимут все сцены в «квартире героини». При чем, там тоже не «по порядку», а по свету: дневные сцены и ночные.

И кстати, чтобы снять ночные сцены, то необязательно ждать наступления темноты. Просто окна закрывают специальными фильтрами и добавляют немного лунного света прожекторов.

А зимнюю сцену могут снять летом. Недостающий снег создают из синтепона. Это прямая работа «художников-постановщиков». Ну и наконец об уловке с асфальтом.

“Асфальт поливают водой, чтобы был равномерный цвет, а в ночное время это дает эффектное отражение световых приборов”, — подытожила актриса.