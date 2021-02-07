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Мультики, которые точно стоит посмотреть взрослым 

Даня Виттиг 10 часов назад
Мультики, которые точно стоит посмотреть взрослым
Фото: кадр из мультика "Маленький принц"
Современные мультики снимают так, чтобы было интересно смотреть не только детям, но и их родителям. Для одних — красивое изображение и забавные герои, для других — возможность подумать о чем-то, о чем обычно забываешь, когда становишься взрослым. "Рамблер" собрал несколько мультиков, которые точно стоит посмотреть взрослым.

"Тайна Коко"

кадр из мультика "Тайны Коко"
Мигель живёт в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. Тайно, потому что тема музыки в его семье под запретом. Мальчику приходится отправиться в приключение в Страну Мертвых, чтобы найти ответы все свои вопросы.
Колоритный мультик расскажет про родительские проекции, которые мешают детям добиваться успеха, о совершенно новом отношении к смерти и, конечно же, любви.

"Маленький принц"

кадр из мультика "Маленький принц"
Сюжет мультика основан на одноименном рассказе Антуана де Сен-Экзюпери, однако сильно переработан (но без потери смысла и качества). Взрослым он покажет, как важно инода отходить от своих ролей и быть ближе к своим чадам.
Нам показана история дружбы старика-авиатора, который живет мечтой запустить свой летательный аппарат, и девчушки-сосдеки. Очень часто непонимание со стороны большинства ни о чем не говорит. Особенно, когда ты стоишь на пороге открытий и нового опыта.

"Зверополис"

кадр из мультика "Зверополис"
"Зверополис", в целом, заточен на взрослых и является пародией на современный мир. Перед нами обычный город с модными и криминальными районами и такими же разными жителями.
В городе появляется офицер полиции, который очень хочет показать себя. Однако мир устроен по своим правилам, в которых нет места честной и молодой сотруднице. Но разве это может кого-то остановить? В жизни — да, а вот в "Зверополисе" — точно нет!
Видео дня. Как сложилась жизнь Сидора Лютого из "Неуловимых мстителей"
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Фильмы , Зверополис , Маленький принц , Тайна Коко , Мигель
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