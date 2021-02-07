Мультики, которые точно стоит посмотреть взрослым 

Современные мультики снимают так, чтобы было интересно смотреть не только детям, но и их родителям. Для одних — красивое изображение и забавные герои, для других — возможность подумать о чем-то, о чем обычно забываешь, когда становишься взрослым. "Рамблер" собрал несколько мультиков, которые точно стоит посмотреть взрослым.

кадр из мультика "Тайны Коко"

Мигель живёт в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. Тайно, потому что тема музыки в его семье под запретом. Мальчику приходится отправиться в приключение в Страну Мертвых, чтобы найти ответы все свои вопросы.

Колоритный мультик расскажет про родительские проекции, которые мешают детям добиваться успеха, о совершенно новом отношении к смерти и, конечно же, любви.

кадр из мультика "Маленький принц"

Сюжет мультика основан на одноименном рассказе Антуана де Сен-Экзюпери, однако сильно переработан (но без потери смысла и качества). Взрослым он покажет, как важно инода отходить от своих ролей и быть ближе к своим чадам.

Нам показана история дружбы старика-авиатора, который живет мечтой запустить свой летательный аппарат, и девчушки-сосдеки. Очень часто непонимание со стороны большинства ни о чем не говорит. Особенно, когда ты стоишь на пороге открытий и нового опыта.

кадр из мультика "Зверополис"

"Зверополис", в целом, заточен на взрослых и является пародией на современный мир. Перед нами обычный город с модными и криминальными районами и такими же разными жителями.

В городе появляется офицер полиции, который очень хочет показать себя. Однако мир устроен по своим правилам, в которых нет места честной и молодой сотруднице. Но разве это может кого-то остановить? В жизни — да, а вот в "Зверополисе" — точно нет!