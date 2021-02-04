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«Мне там делать нечего»: Шевельков объяснил, почему его не пригласили в продолжение «Гардемаринов» 

Teleprogramma.pro и ещё 2 1 час назад
Шевельков объяснил, почему его не позвали в продолжение «Гардемаринов»
Фото: Globallookpress.com
Актер Владимир Шевельков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему не снялся в продолжении популярного фильма «Гардемарины, вперед!».
«Режиссер Светлана Дружинина не хотела, чтобы я снимался в продолжении «Гардемаринов». Да и я понимал, что мне там делать нечего. Мы не стали с ней близкими людьми. Я как можно реже старался оказываться на площадке. Вместо меня ставили дублеров. Конфликт между нами разрастался. Я не хотел туда идти. Я просто не принимал ее режиссерских методов».
Владимир Шевельков Как отметил актер, у Дружининой, которая изначально видела в роли князя Никиты Оленина своего наследника Михаила, было «что-то простроено и надумано на сына». «И на мне это отложилось. Я нервно к этому относился. В чем разница между мной и ей.
Ко мне сейчас, как к режиссеру, приходит актер и говорит: „Можно предлагать что-то по сценарию?“. Я говорю: „Предлагать ничего не надо. Надо делать, а я посмотрю“, — сказал актер.
Напомним, что фильм „Гардемарины, вперед!“ имел грандиозный успех в 1987 году. Правда, вторая часть уже не так сильно запомнилась зрителям.
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Комментарии
Фильмы , Судьба человека , Владимир Шевельков , Светлана Дружинина
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